Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
83°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guaynaa rinde homenaje a Ismael Rivera con “Lo que dijo la Gitana”

El exponente urbano grabó el clásico del “Sonero Mayor”, lanzado en el 1969

20 de octubre de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Guaynaa ha explorado varios clásicos salseros en los últimos meses. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El artista puertorriqueño Guaynaa ha tomado en serio su gusto por el género de la salsa, por lo que volvió a grabar la clave salsera en su nuevo sencillo “Lo que dijo la Gitana”, un emotivo homenaje al fenecido Ismael “Maelo” Rivera, uno de los grandes de la salsa.

RELACIONADAS

“Lo que dijo la Gitana” es un clásico del “Sonero Mayor”, lanzado en el 1969. La versión actualizada realizada por Guaynaa es una de sus canciones favoritas, por lo que optó por un arreglo adicional con un toque contemporáneo.

“Quise rendirle homenaje y gozarla en tarima”, comentó Guaynaa en declaraciones escritas.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, está dedicada a “todas esas mujeres que tienen alma de gitana”.

“Es un viaje a mis raíces, y una celebración de la música que me ha inspirado. Espero que la disfruten tanto como yo disfruté creándola”, dijo el artista boricua que el pasado 12 de octubre de 2025 se presentó en concierto en el Coca-Cola Music Hall con un repertorio urbano y salsero.

Guaynaa continúa la serie salsera con grandes clásicos del género tropical, para honrar y mantener viva la esencia de obras icónicas. Anteriormente, grabó “Hasta el sol de hoy” junto a Farruko, un homenaje a Edgar Joel y Anthony Colón.

Con estas versiones, el artista demuestra su versatilidad y compromiso con la riqueza cultural de la música latina.

Durante su concierto, en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, Guaynaa estuvo acompañado de su esposa Lele Pons, además de Tito Nieves, Farruko, Norberto Vélez, Mau y Ricky, Mariah Angeliq y Lyanno, todos invitados especiales.

De hecho durante el concierto, el momento más vibrante llegó cuando Tito Nieves subió al escenario para entregar simbólicamente a Guaynaa el pase de batuta del género salsero, reconociéndolo como parte de la nueva generación que mantiene viva la esencia tropical.

Jean Carlos Santiago Pérez, nombre de pila del cantante, compositor y rapero puertorriqueño, saltó en el 2018 a la fama internacional con su éxito viral “Rebota”, que ingresó a la lista Billboard Hot Latin Songs en 2019. Desde entonces ha seguido evolucionando su sonido bajo el sello Universal Music Latino.

Con su estilo juguetón y presentaciones enérgicas, Guaynaa se ha convertido en una de las voces distintivas de la escena actual del reguetón y el rap latino. Este año se pasea por la salsa y la cumbia, en piezas difíciles de interpretar y que mantienen una sonoridad única.

Ahora con el estreno de “Lo que dijo la Gitana”, busca dejar su sello y estilo al género salsero.

Tags
GuaynaaIsmael Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: