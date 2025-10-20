Guaynaa rinde homenaje a Ismael Rivera con “Lo que dijo la Gitana”

El artista puertorriqueño Guaynaa ha tomado en serio su gusto por el género de la salsa, por lo que volvió a grabar la clave salsera en su nuevo sencillo “Lo que dijo la Gitana”, un emotivo homenaje al fenecido Ismael “Maelo” Rivera, uno de los grandes de la salsa.

“Lo que dijo la Gitana” es un clásico del “Sonero Mayor”, lanzado en el 1969. La versión actualizada realizada por Guaynaa es una de sus canciones favoritas, por lo que optó por un arreglo adicional con un toque contemporáneo.

“Quise rendirle homenaje y gozarla en tarima”, comentó Guaynaa en declaraciones escritas.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, está dedicada a “todas esas mujeres que tienen alma de gitana”.

“Es un viaje a mis raíces, y una celebración de la música que me ha inspirado. Espero que la disfruten tanto como yo disfruté creándola”, dijo el artista boricua que el pasado 12 de octubre de 2025 se presentó en concierto en el Coca-Cola Music Hall con un repertorio urbano y salsero.

Guaynaa continúa la serie salsera con grandes clásicos del género tropical, para honrar y mantener viva la esencia de obras icónicas. Anteriormente, grabó “Hasta el sol de hoy” junto a Farruko, un homenaje a Edgar Joel y Anthony Colón.

Con estas versiones, el artista demuestra su versatilidad y compromiso con la riqueza cultural de la música latina.

Durante su concierto, en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, Guaynaa estuvo acompañado de su esposa Lele Pons, además de Tito Nieves, Farruko, Norberto Vélez, Mau y Ricky, Mariah Angeliq y Lyanno, todos invitados especiales.

De hecho durante el concierto, el momento más vibrante llegó cuando Tito Nieves subió al escenario para entregar simbólicamente a Guaynaa el pase de batuta del género salsero, reconociéndolo como parte de la nueva generación que mantiene viva la esencia tropical.

Jean Carlos Santiago Pérez, nombre de pila del cantante, compositor y rapero puertorriqueño, saltó en el 2018 a la fama internacional con su éxito viral “Rebota”, que ingresó a la lista Billboard Hot Latin Songs en 2019. Desde entonces ha seguido evolucionando su sonido bajo el sello Universal Music Latino.

Con su estilo juguetón y presentaciones enérgicas, Guaynaa se ha convertido en una de las voces distintivas de la escena actual del reguetón y el rap latino. Este año se pasea por la salsa y la cumbia, en piezas difíciles de interpretar y que mantienen una sonoridad única.

Ahora con el estreno de “Lo que dijo la Gitana”, busca dejar su sello y estilo al género salsero.