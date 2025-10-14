Guaynaa recibe el pase de batuta salsero en su concierto en el Coca-Cola Music Hall

Guaynaa encendió el Coca-Cola Music Hall con un concierto que celebró su evolución artística, sus raíces boricuas y su consolidación como una de las nuevas voces de la salsa moderna. Este pasado domingo, el artista desató una ola de energía desde los primeros acordes, repasando sus grandes éxitos y sorprendiendo al público con una sucesión de colaboraciones estelares.

La primera en aparecer fue Lele Pons para dar inicio a una velada cargada de ritmo, emoción y diversidad musical. El desfile de estrellas continuó con Lyanno, Mariah Angeliq, y el dúo Mau y Ricky, quienes aportaron su estilo característico a una noche que se movió entre el pop urbano, el romanticismo y la fuerza de la salsa.

El momento más vibrante llegó cuando el legendario Tito Nieves subió al escenario para entregar simbólicamente a Guaynaa el pase de batuta del género salsero, reconociéndolo como parte de la nueva generación que mantiene viva la esencia tropical.

“La salsa es cultura, y esta nueva generación ha hecho un trabajo maravilloso. Así que te estoy haciendo el pase de batuta hoy”, expresó Nieves, mientras el público ovacionaba de pie.

PUBLICIDAD

La emoción continuó con la participación de Norberto Vélez, creador de la exitosa serie “Sesiones desde la loma” en YouTube, la cual suma más de 485 millones de vistas hasta la fecha entre todas sus ediciones. La más reciente, estrenada el pasado viernes precisamente junto a Guaynaa, inspiró uno de los momentos cumbre del concierto con “La esencia del guaguancó”, tema que escogieron hacer en tarima y donde ambos artistas demostraron su dominio del arte del soneo por más de diez minutos.

Fue en medio de esa descarga musical, acompañados por el cuatrista Christian Nieves, donde Vélez otorgó públicamente su endoso a Guaynaa como salsero.

La velada culminó con la presentación en vivo por primera vez del tema “Hasta el sol de hoy”, junto a Farruko. Este momento, cargado de energía y simbolismo, unió dos generaciones y estilos en un solo escenario, lo que supuso la fusión perfecta entre el ritmo urbano y la tradición tropical.

“La formación de la salsa conlleva tiempo, disciplina y enfoque, y es un resultado que no va necesariamente a llegar a corto o mediano, sino a largo plazo, pero es una forma de vida que acompaña al artista y a su público. Incluso después de la vida”, sostuvo el anfitrión.