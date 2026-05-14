No queda del todo claro si al seleccionar el título de su nuevo filme el director y guionista Guy Ritchie ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare", “The Gentlemen”, “Sherlock Holmes”) estaba buscando algo poéticamente esotérico o completamente básico e insípido. Lo que sí es evidente en "In the Grey" es que está casi noventa minutos coqueteando con explotar su potencial, pero termina antes de poder lograrlo. La oferta de acción y suspenso cuenta con el toque típico de Ritchie, un núcleo dramático simple con una ejecución complicada. Aquí la trama gira alrededor de Sophia (Eiza González) una abogada que ha sido contratada para lidiar con un criminal que tiene una deuda multimillonaria con la corporación que ella representa. Para poder lidiar con el déspota sin escrúpulos en su propio terreno, la protagonista utiliza los servicios de Bronco (Jake Gyllenhaal) y Sid (Henry Cavill) los lideres de un grupo elite de operativos militares. De más está decir que por más que el dúo planifica y especula para poder proteger a su jefa, las cosas no salen de acuerdo con el plan.