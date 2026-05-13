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Dan Pastrana y Wilmarie Negrón se unen fuera de las arenas de “Exatlón Estados Unidos”

Los atletas boricuas, al parecer, dejaron su histórica rivalidad en el pasado

13 de mayo de 2026 - 5:00 PM

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Dan Pastrana y Wilmarie Negrón se midieron en "Exatlón Estados Unidos 10". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más allá de las medallas, los exigentes tiros finales y las arenas de República Dominicana, el verdadero triunfo de los atletas boricuas Dan Pastrana y Wilmarie Negrón fue construir un equipo indestructible fuera de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo.

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Después de su participación en la décima temporada del “reality show”, donde ambos protagonizaron un electrizante duelo de compatriotas en los circuitos más exigentes del mundo, el Famoso y la Contendiente han demostrado su madurez y capacidad de separar el juego de sus vidas personales.

Hoy, miércoles, el “Halcón Boricua” y la “Leona Boricua” se unieron para cumplir con un compromiso muy importante. Ambos fueron invitados al día de juegos de niños con autismo.

“Hoy estamos unidos en algo tan bonito como lo que son unos ‘goofy games’ de unos niños con autismo”, comenzó Negrón a través de las redes sociales.

Pastrana, por su parte, resaltó la importancia de fomentar el deporte y los ejercicios. Esta, según expresaron, es la “primera vez que rojos y azules se unen por una buena causa”.

En su conversación, los puertorriqueños presumieron el talento boricua en todos los sectores.

A pesar de defender uniformes opuestos —Rojo para el pelotero profesional y Azul para la enfermera y modelo—, su histórica rivalidad culminó en batallas cardíacas que mantuvieron en vilo a miles de espectadores. Con este gesto, estos dos guerreros boricuas demuestran que el coraje no entiende de colores ni de equipos rivales cuando se trata de dar lo mejor por el bienestar de su tierra.

"Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo comenzará su novena temporada el próximo 10 de diciembre y estos serán los participantes. Marisela "Chelly" Cantú. La novena temporada de "Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo será conducida por el presentador y periodista deportivo Frederik Oldenburg.
1 / 18 | Ellos buscarán conquistar la novena temporada de "Exatlón Estados Unidos All-Stars". "Exatlón Estados Unidos All-Stars" de Telemundo comenzará su novena temporada el próximo 10 de diciembre y estos serán los participantes. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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