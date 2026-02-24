Villalba recibirá a Dan Pastrana y a Wilmarie Negrón de “Exatlón Estados Unidos 10″

Puerto Rico ha vuelto a vibrar con la garra de sus atletas en las arenas internacionales. Dan Pastrana, conocido como el “Halcón Boricua”, y Wilmarie Negrón, la “Leona Boricua”, no solo alcanzaron la gran final de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, sino que regresaron a su isla como auténticos campeones del corazón del pueblo.

Más allá de los circuitos y la competencia, la historia de Negrón, una valiente enfermera que enfrentó la pandemia, y Pastrana, un apasionado pelotero y lanchero, es un testimonio de resiliencia. Su desempeño en la edición más reciente del “reality” de Telemundo demostró que la disciplina y el enfoque son las herramientas definitivas para alcanzar el éxito.

Este jueves, 26 de febrero, el pueblo de Villalba recibirá a ambos atletas por todo lo alto. Los integrantes de los “Famosos” y los “Contendientes”, respectivamente, acudieron a sus redes sociales para invitar a sus seguidores a la fiesta de pueblo.

“El ‘Halcón Boricua’ y la ‘Leona de Villaba’ invitan a todo su público a acompañarlos esta tarde y celebrar juntos este gran momento. ¡Nos vemos para compartir, agradecer y seguir volando alto!”, indicaron.

En una temporada marcada por duelos memorables, como aquel enfrentamiento por un auto deportivo que ganó Pastrana, la trayectoria de los boricuas en “Exatlón” estuvo definida por un respeto mutuo y un objetivo común: poner en alto la bandera de Puerto Rico. A pesar de las sentencias y los desafíos directos, ambos demostraron que la verdadera victoria reside en la entrega total.