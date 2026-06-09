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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Santiago “Alofoke” Matías denuncia persecución y riesgo de asesinato en República Dominicana

El productor y creador de contenido pidió protección a diferentes organismos internacionales

9 de junio de 2026 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esmerlin Santiago Matías García​, mejor conocido por su nombre artístico "Alofoke", es un empresario, personalidad de radio, "streamer" y productor discográfico dominicano. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El empresario e influencer Santiago Matías, conocido públicamente como “Alofoke”, denunció en su programa de YouTube que teme por su vida tras recibir presuntas amenazas de muerte por parte de funcionarios del gobierno dominicano.

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La declaración ha causado un fuerte impacto en el país debido a la estrecha y pública relación que el comunicador mantenía con el presidente Luis Abinader.

Durante la transmisión de su “reality show” “Planeta Alofoke”, el creador de contenido descartó acudir a la Fiscalía General al asegurar que las autoridades locales no actuarán, por lo que optó por solicitar de manera urgente el amparo de la comunidad internacional.

“Atención a mis amigos, Luis Figueroa, el embajador de Israel, mi amigo el representante de Italia, la embajadora Leah Campos y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mi vida está en peligro en República Dominicana y está en las manos del presidente Luis Abinader Corona. He recibido amenazas”, afirmó Matías.

El supuesto quiebre entre Matías y el entorno del mandatario ha tomado por sorpresa a sus seguidores. Pocos meses antes de la denuncia, el propio presidente había llamado en vivo al programa para expresar su apoyo a uno de los concursantes apodado “La Fruta”.

Incluso, durante una visita oficial a San Juan, el jefe de Estado utilizó sus redes oficiales para promover un proyecto agrícola local usando la etiqueta del “show”.

“En Pedro Corto conocimos el proyecto Uvas San Juan, una iniciativa que demuestra el talento y la capacidad de innovación del campo dominicano. Es parte del Plan San Juan y ya produce las primeras uvas sin semillas certificadas del país. Un orgullo que nos impulsa a seguir apoyando el desarrollo agrícola. #TeamFruta”, escribió el mandatario.

Precisamente fue esta situación la que motivó a que varios famosos se pronunciaran en redes sociales para brindarle su apoyo, en lo que podría ser uno de los momentos más fuertes en su vida pública.

El rapero Lápiz Conciente, considerado el mayor rival de Matías en los medios, publicó un mensaje de respaldo en su cuenta de Instagram en el que manifestó su preocupación por la estabilidad institucional del país.

“No sé qué tan ciertas sean las declaraciones de Santiago Matías y aunque no comulgo con el 60% de sus ideales… me apego a mi generación y le muestro mi apoyo a Santiago Matías ante la gravedad de estas acusaciones que espero que no sean ciertas, porque de ser cierto entonces estamos ante un problema serio”, expresó el artista.

Lápiz Conciente agregó que la población acepta ciertas situaciones para preservar la paz y la estabilidad nacional. También advirtió sobre el impacto negativo que podría generar una eventual rebelión masiva si se confirman estas amenazas.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram

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AlofokeRepública DominicanaReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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