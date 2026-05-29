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“Planeta Alofoke” inicia otra etapa con 11 nuevos participantes

El único sobreviviente de la pasada etapa fue Carlos Montesquieu, quien se alzó con el primer lugar y aseguró su permanencia en la competencia

29 de mayo de 2026 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte de los estudios de "Planeta Alofoke". (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Planeta Alofoke continúa reinventándose. El reality digital creado por Santiago Matías inició este jueves una nueva etapa con la incorporación de 11 participantes que prometen aportar más entretenimiento, controversia y dinamismo al proyecto transmitido por YouTube.

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La renovación llega en el día 38 de competencia, luego de que concluyera la primera fase del programa con la salida de los antiguos tripulantes. El único sobreviviente de esa etapa fue Carlos Montesquieu, quien se alzó con el primer lugar y aseguró su permanencia en la competencia.

A medida que avanzó la transmisión, Matías fue revelando uno a uno a los nuevos integrantes que formarán parte de esta renovada versión del reality a través de sus cuentas de Instagram.

¿Quién son los nuevos participantes?

Entre los seleccionados figuran el exjugador de Grandes Ligas Yermín Mercedes; Pío La Ditingancia; Rafael Bobadilla; Julio Fernández, conocido en redes sociales como Julio Código; Hasly; According To Manny; Willy y Raúl Frías; Nieves Alonzo; Dionel Montás, mejor conocido como “El Power”; Jennifer Rodríguez, alias La Chuky; y Steven Brito, popularmente llamado Carecantinas.

La nueva alineación reúne a influencers, figuras del entretenimiento y personalidades de las redes sociales, una apuesta con la que la producción busca elevar el nivel de interacción entre los participantes y generar nuevas historias dentro de la competencia.

Con esta segunda etapa, Planeta Alofoke procura mantener la atención de su audiencia mediante cambios constantes en su formato, una estrategia que ha caracterizado al reality desde su lanzamiento y que continúa generando expectativa entre sus seguidores.

Al llegar al Primetime, Santiago Matías dijo que “todavía faltan muchas sorpresas, el cast no está completo” y contó: “Teníamos muchas cosas extremas y jugueticos que ahora lo vamos a sacar”.

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Reality ShowsYouTube
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