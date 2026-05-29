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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madrid se prepara para una avalancha llamada Bad Bunny

El puertorriqueño dará 10 espectáculos en tres semanas comenzando el sabado, 30 de mayo

29 de mayo de 2026 - 9:48 AM

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Bad Bunny está medio de una gira en la que dará 29 conciertos por Europa. (Andre Penner)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

A partir de este sábado 30 de mayo, Madrid se va a convertirá por varias semanas en la “capital de la música urbana”. Esto se debe a que la mega estrella de la música, Bad Bunny, tiene programados 10 conciertos en tres semanas en el Estadio Riyadh Metropolitano. Con una asistencia estimada de más de 600,000 personas en total, las autoridades de la capital española ya tienen listo un plan para manejar los accesos y el transporte público sin que se forme un caos.

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Según informó EFE, el Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 75 agentes de la Policía Municipal para cada una de las fechas. La vicealcaldesa, Inma Sanz, explicó que este operativo es similar al que usan en otros eventos grandes en ese estadio, por lo que el equipo ya está acostumbrado a trabajar con grandes cantidades de personas. La prioridad de los policías será controlar el tráfico para evitar tapones en las avenidas cercanas.

Después de cinco meses de trabajo, el Museo de Cera de Madrid ha presentado este jueves la figura de Bad Bunny.La figura lleva todos los tatuajes que tiene el artista.El cantante puertorriqueño Bad Bunny, durante el concierto ofrecido este viernes en el Estadi Olímpic de Barcelona.
1 / 9 | ¿Se parece? Así es la nueva figura de Bad Bunny del Museo de Cera de Madrid. Después de cinco meses de trabajo, el Museo de Cera de Madrid ha presentado este jueves la figura de Bad Bunny. - Agencia EFE

Tal y como explicaron, el plan también incluye el uso de drones municipales para vigilar la zona desde el aire y la presencia de ambulancias de Samur-Protección Civil en los exteriores del estadio. Para asegurar que todo corra bien, varios representantes del municipio estarán pendientes desde el Centro de Coordinación del estadio para cambiar detalles del operativo si hace falta.

Refuerzo en el Metro de Madrid

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también aumentará hasta en un 150% el servicio de trenes en la línea 7 del Metro durante los días de concierto. Este refuerzo comenzará a las 6:30 p.m. y será mayor al momento en que termine el evento, facilitando que la gente regrese a sus casas de forma ordenada. Esta medida se aplicará el 30 y 31 de mayo, y continuará los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Fanática agarra por el cuello a Bad Bunny: mira lo que hizo después

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El cantante fue sorprendido mientras interpretaba “Si veo a tu mamá” en Buenos Aires.

Una vez cumpla con sus conciertos en Madrid, Benito Antonio Martínez Ocasio continuará la gira el 20 y 21 de junio en Düsseldorf, Alemania, en el Merkur Spiel-Arena; el 23 y 24 de junio en Arnhem, Países Bajos, en el GelreDome; y el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Después seguirá el 1 de julio en Marsella, Francia, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena. El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock
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Bad BunnyMadrid
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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