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28 de agosto de 2026
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prima:“Tony”: una mirada poco convencional a los inicios de Anthony Bourdain

Apuesta por un retrato íntimo y melancólico de un joven que descubre en la cocina una posible dirección para su vida

28 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Tony", biopic de Anthony Bourdain. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

La película “Tony” evita caer en el ritmo tradicional de un filme biográfico, optando por presentar un momento trascendental de la vida de Anthony Bourdain. Aquí conocemos al autor de “Kitchen Confidential” y futuro anfitrión de “No Reservations” en el verano después de haber cumplido 19 años. Tratando de impresionar a una chica, el protagonista, interpretado por el talentoso Dominic Sessa (“The Holdovers:) llega hasta el norte de Cape Cod en Massachusetts. Una vez allí se ve obligado a trabajar en la cocina de un restaurante local, evento que cambia su destino para siempre.

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