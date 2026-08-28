Un junte casi imposible: 20 leyendas del reguetón se reúnen para “The Noise: La última noche”

La discoteca The Noise fue en la década de 1990 la punta de lanza de lo que hoy conocemos como el movimiento del género urbano. Allí se gestó el fenómeno más efervescente de la música latina cuando jóvenes novatos comenzaban a experimentar con el rap, reggae, dancehall y los ritmos que eventualmente contribuirían al desarrollo del reguetón, bajo el liderato de Félix Rodríguez, conocido como el productor DJ Negro.

En aquellas paredes en San Juan, fue donde DJ Negro con un oído exigente determinaba quién tenía oportunidad de tomar el micrófono por noche y probarse en tarima. Si gustaba, tendría otra oportunidad, de lo contrario salía por la puerta de atrás.

“Recuerdo esa primera vez que Negro me permitió cantar en la discoteca. Eso a uno no se le olvida. Llegué al antiguo The Noise y le dije: ‘Quiero cantar’. Como yo estaba en otro grupo antes, él me preguntó: ‘¿Pero vienes a cantar lo del grupo o como tú?’. Le dije: ‘Vengo a cantar como yo’. Ese día, como había gente de mi barrio, Jurutungo y Quintana, sabía que me iba a atrever. Negro me dijo: ‘Te voy a dar la oportunidad’. Tomó el micrófono y dijo: ‘Aquí tengo a alguien que se llama Ranking Stone. Si les gusta, le dan la oportunidad; si no, le tiran con los tragos’. Subí y canté ‘Pide más que te lo voy a dar’… y lo demás es historia”, narró el veterano exponente Ranking Stone a El Nuevo Día.

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Similar a esta historia, hay decenas de otras protagonizadas por exponentes de la vieja escuela que despuntaron en la discoteca y en la colección de cassettes The Noise con su propuesta del llamado underground hasta convertirse en principales intérpretes urbano.

Precisamente ese movimiento urbano puertorriqueño qu se gestó en la discoteca volverá a cobrar vida en un mismo escenario con “The Noise: La última noche”, un concierto que reunirá a figuras fundamentales de la llamada vieja escuela el viernes, 16 de octubre de 2026, a las 8:30 p.m., en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Es la primera vez que casi 20 exponentes de la vieja escuela del reguetón se unirán en un escenario grande como lo es el Coliseo de Puerto Rico.

La convocatoria la hizo DJ Negro, el único que tenía el poder de aunar esfuerzos y armar un junte que será memorable para los amantes del “old school” del reguetón al contar con artistas, DJS, productores y exponentes que ayudaron a construir la base de un movimiento musical.

Lo que logró DJ Negro en la colección musical y en la desaparecida discoteca, hoy conforma el capítulo de cimientos de los que décadas más tarde, se convertiría en el fenómeno de mayor alcance mundial de la música latina: el reguetón.

En esa época no existían las plataformas digitales ni las redes sociales que permiten que una canción llegue en segundos a millones de personas alrededor del mundo. La distribución era de cassettes que se grababan y los vendías los mismos exponentes y DJs en las comunidades para que se escucharan en los carros.

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“Estar pegado en la discoteca era estar pegado. Significaba que eras famoso. Recuerda que en ese tiempo es música no entraba la radio, no había redes sociales y era intentar llegar donde DJ Negro para que te diera la oportunidad”, mencionó Baby Ranks, junto a los Mr. Biggie, Joleito Guanábana, Charlie del dúo Charlie y Felito, Mr. Notty, Ranking Stone y DJ Negro, quienes asistieron a una sesión de fotos con El Nuevo Día.

Todos ellos, sumado a Baby Rasta & Gringo, Don Chezina, Maicol & Manuel, Big Boy, Nando Boom, Baby Shabba, Falo, Wiso G, Trébol Clan, Memo y Vale, Polaco y Prieto Valdés, junto a otros invitados, serán parte del espectáculo.

“Volver a juntar a este grupo de exponentes es una idea que hace tiempo que tenía, pero que no me había atrevido hacerlo porque se trata del Choliseo. Es algo grande y la verdad que me daba como susto. Fue el productor (Alexandra Fuentes y David Bernier) que me dio la confianza para hacer este concierto. Le llamamos la última noche porque no sabemos si nos podemos volver a unir son agendas bien ocupadas. Estoy seguro que para quienes asistan el concierto será inolvidable porque es junte con la vieja escuela de verdad”, sostuvo DJ Negro, quien validó que para que un exponente se diera a conocer tenía que presentarse en The Noise.

DJ Negro antes de crear en el 1992 a The Noise, trabajó junto al pionero del rap Vico C en proyectos como “Misión: La Cima” e “Hispanic Soul”. A nivel discográfico y colectivo creó la serie The Noise con 10 volúmenes.

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“DJ Negro fue quien nos motivó y no abrió las puertas. De ahí es que nace todo lo que es este género. Había que estar en The Noise, había que estar en los cassettes The Noise de lo contrario no eras nadie. DJ Negro tenía un oído exigente, si la canción no servía te lo decía francamente y no se grababa”, aseguró Charlie no sin antes recordar que en aquella época ninguno de ellos cobraba por cantar.

“Para ellos esto empezó como un vacilón de cantar y la paga era presentarse en The Noise para tener esa plataforma de reconocimiento. Le daba los cassettes para que los vendieran y se ganara algo”, recordó DJ Negro.

Uno de los momentos de mayor significado emocional de “La última noche” será el homenaje a TNT, que contará con la participación especial de su hijo, quien subirá al escenario como parte del reconocimiento a la aportación de su padre a esa época.

El espectáculo busca igualmente reconocer a quienes apostaron por el movimiento cuando todavía no contaba con la aceptación ni con la infraestructura de la industria musical que disfruta actualmente el género.