EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se retiran Baby Rasta y Gringo?

El veterano dúo de reguetoneros acaba de lanzar su nueva producción musical “El final”

21 de diciembre de 2025 - 12:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Baby Rasta y Gringo llevan juntos desde la década de 1990. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El lanzamiento del nuevo disco de Baby Rasta y Gringo, titulado “El final” no significa el fin del veterano dúo de reguetón, pero sí representa el cierre de una etapa musical de los exponentes urbanos.

Los reguetoneros, en parte, se despiden de la sonoridad musical que los distinguía en el pasado para darle espacio a la “música” que les gusta. Para los veteranos exponentes es un cambio que no viene con presiones, sino con los ritmos que les gustan y la madurez que poseen.

“Lo nombramos ‘final’ porque en este disco estamos experimentando muchas facetas de la carrera de nosotros que rítmicamente son otros estilos de música. Es distinto a lo que nosotros hacíamos. Prácticamente nos sentimos con este disco, algo así como un cambio fuera de lo que se está haciendo en la música. Es como que le dimos un final al estilo de antes y estamos haciendo música que nos gusta y que nos da otros aires. Quizás los fans de antes digan: ‘esto no suena a Baby Rasta y Gringo’ pero también es la capacidad para evolucionar”, comentó Wilmer Alicea Currás, nombre de pila de Baby Rasta a El Nuevo Día.

En la reciente producción discográfica, que lanza este mes de diciembre, el dúo apuesta a una fusión de ritmos afrobeat, integrados sonidos urbanos, donde las voces de ambos resultan ser el sello de identificación. Es un proyecto más comercial en su idea de reinventarse y llegar a más aficionados del género urbano.

Como parte de esta nueva etapa, el tema “Reloj” se escucha con fuerza en las estaciones de radio, mientras que “Wake Up” se posiciona como uno de los temas más escuchados del disco en las plataformas digitales.

Al igual que lo están haciendo otros artistas, los exponentes urbanos utilizaron inteligencia artificial para la creación de los videos que acompañan los temas. Baby Rasta indicó que esta herramienta es “muy buena siempre que se use como un ayuda” y no como un reemplazo a otras funciones. Los videos musicales fueron creados 100% con inteligencia artificial.

“Vas a encontrar un disco que vas a poder escucharlo mientras estás trabajando con tus audífonos. No te va a distraer. No va a haber un desorden. Esto se puede disfrutar como en un Airbnb o con un paisaje en la montaña, en la playa… es un disco para disfrutar en cualquier lugar", comentó Gringo.

Bajan revoluciones

La carrera de Baby Rasta y Gringo es larga. Llevan juntos desde la década d 1990 y son considerados pioneros en el género urbano. Para ellos hablar de retiro no es una opción por el momento, pero sí desean bajar revoluciones.

Ambos consideran que la etapa que viven es maravillosa al mantenerse vigentes en el género urbano. Su agenda sigue llena de viajes y presentaciones en el exterior. Sin embargo, bajarle a la vorágine musical es algo que ambos contemplan y que han conversado.

Baby Rasta explicó que no se trata de retirarse, pero de tomar las cosas con “más calma y sin el ajetreo de tenemos que hacer esto o lo otro”.

“Vamos a disfrutar porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. Vamos a disfrutar a la familia. No vamos a estar como otros artistas que no sueltan todavía la música. No sueltan la fama. Me veo más como Draco (Rosa) no está en ese afán. Eso hace tiempo lo dejó atrás. A Draco, lo tomo como ejemplo se está disfrutando todas esas cosas. Se disfruta vivir y nosotros estamos por ese rumbo, de hacer música para disfrutarla sin presiones”, aseguró Baby Rasta.

En esa línea, ambos pasarán la época navideña en familia. Gringo se queda en Puerto Rico y Baby Rasta va en busca de nieve a Estados Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
