Niña Pastori debuta en la salsa y lo deja claro: “No soy salsera”

La cantante flamenca Niña Pastori asegura que con su acercamiento a la salsa con su nueva producción “Color Fania” en honor a los éxitos grabados bajo Fania Records no se trata de un tributo, sino de un agradecimiento al impresionante legado musical del sello disquero.

“Esto no es un homenaje ni un tributo, sino un agradecer a esos artistas que abrieron nuevos caminos”, señaló de entrada la cantante de Andalucía en su reciente visita a la isla.

La artista española lo que lleva en su ADN es el flamenco, pero igual se atrevió adentrarse al legado de Fania Records,- el sello que comercializó el género de la salsa-, para versionar 11 temas popularizados por las legendarias y grandes voces salseras como Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willie Colón, Ismael Rivera y Celia Cruz, entre otros.

Pastori no se reclama salsera por ello, sino que se describe como una apasionada de las buenas y sabrosas canciones como todas las que incluyó en el disco “Color Fania”.

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“Yo no soy salsera. Tenía que buscar canciones que me sentaran bien. Me encanta cantar ”, aclaró.

El álbum estrena este 29 de mayo de 2026 con los clásicos “Triste y vacía”, “Periódico de ayer”, “Ligia Elena”, “El Incomprendido”, “El gran varón”, “Gitana”, “Bamboleo”, “Plástico”, “Oh que será”, “Me voy ahora” y “Bemba colorá”.

La influencia salsera en su vida comenzó desde pequeña gracias a “La guarachera de Cuba” a quien descubrió a través de la televisión española en sus juntes con la cantante Lola Flores en televisión española.

“Cuando se juntaban Celia (Cruz) y Lola Flores eso era una explosión”, recordó entre risas.

Además de Cruz, el otro artista que más impacto tuvo en ella durante el proceso creativo del disco fue el fenecido Lavoe.

“Héctor tiene una forma de cantar que te cala directo al corazón. Transmite tanto cantando, incluso a veces diciendo más que cantando. Sus canciones son únicas”, sostuvo.

Sobre la selección de los temas, confesó que fue uno de los retos más difíciles del proyecto debido a la amplitud y riqueza del repertorio de la Fania. La cantante precisó que necesitaba escoger temas que pudiera interpretar desde su identidad flamenca sin perder la esencia salsera.

“La Fania es una maravilla. Es impresionante el repertorio, las canciones, los arreglos, todo. La selección fue difícil”, expresó.

Inicialmente consideró dedicar el álbum a un solo artista del legendario sello salsero, de hecho el primer nombre que sonó fue el de Cruz, pero después junto a su equipo delinearon que fueran varios intérpretes salseros y así explorar distintas figuras del catálogo musical que marcó generaciones a través del tiempo.

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La artista destacó además la conexión natural que siente entre el flamenco y la salsa, géneros que, según dijo comparten fuerza rítmica, espontaneidad y pasión escénica.

“Los flamencos nos identificamos mucho con vosotros. Hay mucho en común. Esa alegría, esa espontaneidad en el escenario. Es música de sangre de emoción, de calor”, comentó.

En ese sentido recordó que ha podido hacer otras colaboraciones con figuras latinas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra y Francisco Céspedes, experiencias que fortalecieron su acercamiento a los ritmos del Caribe.

El título del disco “Color Fania” también tiene un significado especial para la cantante. Mientras asocia el flamenco con el color rojo, aseguró que la Fania tiene para ella tiene una tonalidad distinta.

“Para mí la Fania tiene color naranja”, mencionó. Pastori adelantó que además de que espera llevar el proyecto a los escenarios tras el lanzamiento del álbum próximamente arrancará una gira en España.