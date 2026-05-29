Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niña Pastori debuta en la salsa y lo deja claro: “No soy salsera”

La cantante española lanza el disco “Color Fania” en agradecimiento a los artistas del sello discográfico

29 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante española Niña Pastori. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante flamenca Niña Pastori asegura que con su acercamiento a la salsa con su nueva producción “Color Fania” en honor a los éxitos grabados bajo Fania Records no se trata de un tributo, sino de un agradecimiento al impresionante legado musical del sello disquero.

RELACIONADAS

“Esto no es un homenaje ni un tributo, sino un agradecer a esos artistas que abrieron nuevos caminos”, señaló de entrada la cantante de Andalucía en su reciente visita a la isla.

La artista española lo que lleva en su ADN es el flamenco, pero igual se atrevió adentrarse al legado de Fania Records,- el sello que comercializó el género de la salsa-, para versionar 11 temas popularizados por las legendarias y grandes voces salseras como Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willie Colón, Ismael Rivera y Celia Cruz, entre otros.

Pastori no se reclama salsera por ello, sino que se describe como una apasionada de las buenas y sabrosas canciones como todas las que incluyó en el disco “Color Fania”.

“Yo no soy salsera. Tenía que buscar canciones que me sentaran bien. Me encanta cantar ”, aclaró.

El álbum estrena este 29 de mayo de 2026 con los clásicos “Triste y vacía”, “Periódico de ayer”, “Ligia Elena”, “El Incomprendido”, “El gran varón”, “Gitana”, “Bamboleo”, “Plástico”, “Oh que será”, “Me voy ahora” y “Bemba colorá”.

La influencia salsera en su vida comenzó desde pequeña gracias a “La guarachera de Cuba” a quien descubrió a través de la televisión española en sus juntes con la cantante Lola Flores en televisión española.

“Cuando se juntaban Celia (Cruz) y Lola Flores eso era una explosión”, recordó entre risas.

Además de Cruz, el otro artista que más impacto tuvo en ella durante el proceso creativo del disco fue el fenecido Lavoe.

“Héctor tiene una forma de cantar que te cala directo al corazón. Transmite tanto cantando, incluso a veces diciendo más que cantando. Sus canciones son únicas”, sostuvo.

Sobre la selección de los temas, confesó que fue uno de los retos más difíciles del proyecto debido a la amplitud y riqueza del repertorio de la Fania. La cantante precisó que necesitaba escoger temas que pudiera interpretar desde su identidad flamenca sin perder la esencia salsera.

“La Fania es una maravilla. Es impresionante el repertorio, las canciones, los arreglos, todo. La selección fue difícil”, expresó.

Inicialmente consideró dedicar el álbum a un solo artista del legendario sello salsero, de hecho el primer nombre que sonó fue el de Cruz, pero después junto a su equipo delinearon que fueran varios intérpretes salseros y así explorar distintas figuras del catálogo musical que marcó generaciones a través del tiempo.

La artista destacó además la conexión natural que siente entre el flamenco y la salsa, géneros que, según dijo comparten fuerza rítmica, espontaneidad y pasión escénica.

“Los flamencos nos identificamos mucho con vosotros. Hay mucho en común. Esa alegría, esa espontaneidad en el escenario. Es música de sangre de emoción, de calor”, comentó.

En ese sentido recordó que ha podido hacer otras colaboraciones con figuras latinas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra y Francisco Céspedes, experiencias que fortalecieron su acercamiento a los ritmos del Caribe.

El título del disco “Color Fania” también tiene un significado especial para la cantante. Mientras asocia el flamenco con el color rojo, aseguró que la Fania tiene para ella tiene una tonalidad distinta.

“Para mí la Fania tiene color naranja”, mencionó. Pastori adelantó que además de que espera llevar el proyecto a los escenarios tras el lanzamiento del álbum próximamente arrancará una gira en España.

“Mi deseo es poder regresar a esta isla maravillosa, caliente y que tiene sabor en todas partes con este nuevo proyecto musical”, puntualizó.

Tags
Fania All StarsWillie ColónSalsa
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: