Niña Pastori promete una espectáculo con el arte, expresión y ritmo del flamenco

“Tengo una conexión extraordinaria desde el principio. El público me quiere, lo siento, y me siento una artista respetada por el público. Al final, el público, lo que quiere es ver la verdad del artista, la autenticidad: cuando me he subido al escenario, cuento lo que me pasa, lo que tengo por dentro”, se sinceró en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Primera presentación en la isla

“Sigo con la misma gana y la misma ilusión que el primer día, nunca la he perdido. Hay veces que no tengo ganas de subirme al escenario porque estoy cansada, pero en el momento que me empiezo a maquillar y me pongo mi vestido, me pongo mi zapato, ya me entra una cosa por dentro que no se puede explicar”, finalizó.