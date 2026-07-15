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Ángela Meyer se va de gira teatral

La primera actriz se presentará con la obra “Tres noches tropicales y una vida de infierno”

15 de julio de 2026 - 5:00 PM

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La actriz Ángela Meyer. (e W WILL OMAR)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Tras presentarse con éxito en la edición 63 del Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la primera actriz Ángela Meyer se irá de gira nacional con la pieza “Tres noches tropicales y una vida de infierno”.

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La obra escrita por la fenecida dramaturga Myrna Casas, es una joya del teatro que destapa la verdad de la mujer puertorriqueña en historias de tres noches de rumba, tragos y música tropical y ¿que pasa al otro día?, el regreso a la “cruda realidad”.

Con un humor muy característico, “Tres noches tropicales y una vida de infierno” utiliza el humor mientras presenta la verdad donde las máscaras pesan. Se aborda los temas de los matrimonios rotos, las soledades, los sueños en pausa, el machismo, la doble moral y lo que “la sociedad espera” de la mujer en Puerto Rico.

“Tres noches tropicales y una vida de infierno”, presentada por Casa Productora, es el retrato más honesto de la mujer puertorriqueña, contado con un humor puertorriqueño. En la pieza se proyecta de frente la ilusión vs. el infierno, en la presentación de una vida entera de vacíos, violencia emocional y búsqueda de libertad.

Cartelera de la gira

- Sábado 15 de agosto - 2:00 p.m. – Monero Café Teatro & Bar en el Bellas Artes de Caguas

- Domingo 23 de agosto - 3:00 p.m. -Teatro Yagüez, Mayagüez

- Domingo 30 de agosto |- 3:00 p.m. - Teatro América, Vega Baja

- Domingo 27 de septiembre - 3:00 p.m. - Teatro Ideal, Yauco

- Domingo 18 de octubre – 3:00 p.m. – Centro de Bellas Artes de Santurce

Tags
Angela MeyerTeatroObras de teatro
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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