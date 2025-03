Raymond Gerena dedica emotivas palabras a Ángela Meyer previo a sus últimas presentaciones actorales

“Soy la tercera generación de una familia de artistas y toda mi familia se retiró. Se retiraban cuando ellos entendían que ya no estaban en el esplendor. Siempre en casa me decían que nunca la gente te coja pena. Que digan: ‘qué mayor se ve, que triste’. Tengo eso tan y tan metido dentro de mí. Me doy cuenta, por ejemplo, no puedo guiar de noche, no porque no vea, sino porque no me siento segura. Para hacer teatro tengo que decir, ¿Raymond (Gerena), por favor me puedes buscar? O se acaba y tengo que decirle chicos, estoy cansada, ¿me pueden llevar? Mucha gente me dice: ‘Pero Ángela llama un Uber’. Tú sabes lo que es terminar a las 11:30 p.m. para llamar a un Uber. Lo otro es el factor de la memoria. Todavía tengo memoria, pero el libreto que antes me aprendía en una semana ahora me tardo un mes y medio”, reveló la veterana actriz y servidora pública en entrevista con El Nuevo Día.