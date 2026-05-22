Se reencuentran Lupillo y Maripily: “Aquí nadie tiene que pedir perdón”
El próximo martes, los seguidores podrán descubrir todos los detalles de este junte en “En casa con Telemundo”
22 de mayo de 2026 - 4:56 PM
22 de mayo de 2026 - 4:56 PM
La empresaria, animadora y ganadora de “La casa de los famosos 4″, Maripily Rivera, vivió hoy su esperado reencuentro con Lupillo Rivera durante una grabación especial para el programa “En casa con Telemundo” espacio del que actualmente forma parte en una de sus secciones.
El encuentro ocurrió luego de meses de especulación y expectativa por parte de los seguidores que vivieron de cerca la intensa historia, las diferencias, emociones y momentos memorables que ambos protagonizaron frente al público.
Aunque el reencuentro ya ocurrió, será el próximo martes cuando la audiencia podrá conocer todos los detalles de este esperado cara a cara televisivo.
“Yo soy una mujer que no vive del pasado. Cuando cierro capítulos, los cierro desde el aprendizaje y la madurez. Lupillo y yo vivimos momentos importantes y hoy nos reencontramos desde otro lugar”, expresó Maripily.
La empresaria dejó claro que este encuentro se dio desde la tranquilidad, el respeto y la madurez.
“Aquí nadie tiene que pedir perdón porque somos adultos y maduros. La vida no se trata de quedarse atrapado en las diferencias, sino de evolucionar, aprender y seguir adelante. Cada quien tomó su camino y eso también se respeta”, añadió.
Sobre lo vivido durante el encuentro, Maripily prefirió mantener la sorpresa, aunque adelantó que fue un momento muy genuino.
“Lo que pasó, cómo pasó y todo lo que hablamos… eso lo van a ver el martes. Solo les puedo decir que fue un encuentro real, con emociones y mucha madurez”, sostuvo.
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