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Se reencuentran Lupillo y Maripily: “Aquí nadie tiene que pedir perdón”

El próximo martes, los seguidores podrán descubrir todos los detalles de este junte en “En casa con Telemundo”

22 de mayo de 2026 - 4:56 PM

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Maripily y Lupillo protagonizaron una de las rivalidades más intensas del "reality show". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La empresaria, animadora y ganadora de “La casa de los famosos 4″, Maripily Rivera, vivió hoy su esperado reencuentro con Lupillo Rivera durante una grabación especial para el programa “En casa con Telemundo” espacio del que actualmente forma parte en una de sus secciones.

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El encuentro ocurrió luego de meses de especulación y expectativa por parte de los seguidores que vivieron de cerca la intensa historia, las diferencias, emociones y momentos memorables que ambos protagonizaron frente al público.

Aunque el reencuentro ya ocurrió, será el próximo martes cuando la audiencia podrá conocer todos los detalles de este esperado cara a cara televisivo.

“Yo soy una mujer que no vive del pasado. Cuando cierro capítulos, los cierro desde el aprendizaje y la madurez. Lupillo y yo vivimos momentos importantes y hoy nos reencontramos desde otro lugar”, expresó Maripily.

La empresaria dejó claro que este encuentro se dio desde la tranquilidad, el respeto y la madurez.

“Aquí nadie tiene que pedir perdón porque somos adultos y maduros. La vida no se trata de quedarse atrapado en las diferencias, sino de evolucionar, aprender y seguir adelante. Cada quien tomó su camino y eso también se respeta”, añadió.

Sobre lo vivido durante el encuentro, Maripily prefirió mantener la sorpresa, aunque adelantó que fue un momento muy genuino.

“Lo que pasó, cómo pasó y todo lo que hablamos… eso lo van a ver el martes. Solo les puedo decir que fue un encuentro real, con emociones y mucha madurez”, sostuvo.

Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″Mientras esperaban la llegada del llamado “huracán boricua categoría ganadora”, los asistentes al atrio central de Plaza se mostraron eufóricos con pancartas alusivas al popular “reality show”.Euforia y asombro total ante la llegada de Maripily al casco urbano.
1 / 25 | Así fue el recibimiento de Maripily Rivera en Ponce, su pueblo natal . Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″ - Carlos Rivera Giusti
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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