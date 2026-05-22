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¿Se acabó la paz entre Molusco y Maripily?

Ayer, durante la transmisión de “El Refugio”, el empresario se expresó en contra de los recibimientos a los ganadores de “reality shows”

22 de mayo de 2026 - 2:15 PM

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Molusco recibió el apoyo de algunas personalidades de la industria como el exponente Manolo Ramos. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar del entretenimiento actual en Puerto Rico es imposible sin toparse con dos fuerzas que saben, mejor que nadie, cómo dominar las tendencias: Jorge “Molusco” Pabón y Maripily Rivera.

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En el 2024, durante el fenómeno televisivo que consagró a la ponceña, su participación no estuvo exenta del análisis afilado del productor. Con sus palabras, Pabón creó una dinámica de amor y odio que mantuvo a todo un país pegado a las pantallas.

Así las cosas, la empresaria y el locutor han transicionado de enemigos públicos y amenazas de demandas a confidentes en entrevistas que paralizan las redes sociales. Su historia, sin embargo, se mantiene como una montaña rusa que demuestra que en la farándula boricua no hay rencores permanentes, solo pautas efectivas.

Publicación de Jorge "Molusco" Pabón en sus redes sociales.
Publicación de Jorge "Molusco" Pabón en sus redes sociales. (Captura)

Ayer, por ejemplo, durante la transmisión de “El Refugio”, el programa de podcast y entretenimiento digital transmitido a través del canal oficial de MoluscoTV en YouTube, Pabón criticó que los ganadores de “reality shows” sean recibidos como héroes. Esto, según sus expresiones, le da vergüenza.

“Yo he visto personas que se han jodid... los cojon... en diferentes deportes y no han tenido ni la mitad del apoyo y recibimiento que le dieron a Maripily. Y no es que a Maripily no se lo dieran, no nos confundamos, pero no dejó de ser un ‘reality’ y honestamente a mí me da vergüenza”, expuso.

A la ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo, al parecer, le molestaron las palabras del empresario. Rivera respondió a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Tras esto, inició un nuevo capítulo en la dinámica relación entre ambas figuras del entretenimiento nacional.

Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″Mientras esperaban la llegada del llamado “huracán boricua categoría ganadora”, los asistentes al atrio central de Plaza se mostraron eufóricos con pancartas alusivas al popular “reality show”.Euforia y asombro total ante la llegada de Maripily al casco urbano.
1 / 25 | Así fue el recibimiento de Maripily Rivera en Ponce, su pueblo natal . Cientos de personas llegaron esta tarde al centro comercial Plaza del Caribe en Ponce para recibir a su compueblana Maripily, y celebrar con ella su triunfo en el reality show “La cCasa de los famosos 4″ - Carlos Rivera Giusti
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La casa de los famososMaripilyMoluscoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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