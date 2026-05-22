¿Se acabó la paz entre Molusco y Maripily?
Ayer, durante la transmisión de “El Refugio”, el empresario se expresó en contra de los recibimientos a los ganadores de “reality shows”
22 de mayo de 2026 - 2:15 PM
22 de mayo de 2026 - 2:15 PM
Hablar del entretenimiento actual en Puerto Rico es imposible sin toparse con dos fuerzas que saben, mejor que nadie, cómo dominar las tendencias: Jorge “Molusco” Pabón y Maripily Rivera.
En el 2024, durante el fenómeno televisivo que consagró a la ponceña, su participación no estuvo exenta del análisis afilado del productor. Con sus palabras, Pabón creó una dinámica de amor y odio que mantuvo a todo un país pegado a las pantallas.
Así las cosas, la empresaria y el locutor han transicionado de enemigos públicos y amenazas de demandas a confidentes en entrevistas que paralizan las redes sociales. Su historia, sin embargo, se mantiene como una montaña rusa que demuestra que en la farándula boricua no hay rencores permanentes, solo pautas efectivas.
Ayer, por ejemplo, durante la transmisión de “El Refugio”, el programa de podcast y entretenimiento digital transmitido a través del canal oficial de MoluscoTV en YouTube, Pabón criticó que los ganadores de “reality shows” sean recibidos como héroes. Esto, según sus expresiones, le da vergüenza.
“Yo he visto personas que se han jodid... los cojon... en diferentes deportes y no han tenido ni la mitad del apoyo y recibimiento que le dieron a Maripily. Y no es que a Maripily no se lo dieran, no nos confundamos, pero no dejó de ser un ‘reality’ y honestamente a mí me da vergüenza”, expuso.
A la ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo, al parecer, le molestaron las palabras del empresario. Rivera respondió a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram.
Tras esto, inició un nuevo capítulo en la dinámica relación entre ambas figuras del entretenimiento nacional.
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