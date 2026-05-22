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Informe policial de detención de Britney Spears revela preocupantes acciones

Así la describieron en los documentos de la policía de Ventura, California

22 de mayo de 2026 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Britney Spears arrives at the 29th annual GLAAD Media Awards, April 12, 2018, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) (Archivo/Chris Pizzello/Invision/AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Britney Spears, detenida el pasado marzo en California por conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas, emitía frases “incoherentes”, hablaba de forma errática y expresó “cambios de humor drásticos” ante las autoridades, según revelan documentos policiales e imágenes divulgados por varios medios.

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Según extractos del informe policial, publicados por el diario New York Times, el estado de ánimo de Spears “pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil”.

A la cantante la detuvieron el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California tras conducir de manera errática.

Durante las pruebas para evaluar su estado, los policías indican en el informe que hablaba en ocasiones con voz infantil o distintos acentos, -“en ocasiones parecía hablar con acento británico”- y desviaba la atención a temas sin relación con las pruebas que le estaban haciendo.

Cuando Spears, de 44 años, quedó detenida ofreció una comida en su casa a los agentes e insistió en que solo había tomado una mimosa seis horas antes, según el informe y los videos obtenidos por People.

“Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel”, dijo la cantante, señalando que consideraba su nivel de embriaguez un “cero” en una escala del 1 al 10.

Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

La cantante quedó detenida tras conducir haciendo eses entre dos carriles y después de que varios conductores avisaran a la policía.

“Te hemos parado porque ibas zigzagueando entre dos carriles”, le dijo un oficial, según las imágenes difundidas. Spears respondió disculpándose y alegando que estaba utilizando el teléfono móvil.

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica.

La cantante explicó a los policías que consumía Prozac y Lamictal, y reconoció que también tomaba Adderall para mantenerse “animada”.

En las imágenes de vídeo difundidas por People, la cantante trató de mostrarse amistosa. “Pueden venir a mi casa, les prepararé comida o lasaña o lo que quieran. Tengo piscina”, dijo.

Al principio Spears se negó a bajar del coche, pero finalmente accedió.

Las pruebas de alcoholemia realizadas registraron tasas de 0,05 % y 0,06 %, valores que se encuentran por debajo del límite legal en California, aunque las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba igualmente a su capacidad para conducir.

Cuando los agentes le solicitaron acudir al hospital para un análisis de sangre, Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial.

Según recoge el New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, la cantante protesta por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”.

La detención de Spears pone de nuevo pone el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras una intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el título ‘Free Britney’.

Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años.Tras ser rechazada por la edad en una audición para "The New Miche Mouse Club", Spears tomó talleres, hizo comerciales y apareció en la obra "Ruthless" off Broadway, hasta que en 1991 cuando tenía 11 años finalmente la aceptaron en el programa de Disney, uniéndose así a otras figuras como Christina Aguilera y Justin Timberlake, que eventualmente también se convirtieron en estrellas del pop de los 1990.Durante el pasado año, en las redes sociales ha cobrado auge el movimiento #FreeBritney de parte de fanáticos que entienden que ya es momento de que el padre de la cantante de 39 que mantiene una relación con Sam Asghari deje de ser su tutor.
1 / 39 | Britney Spears: repaso a una carrera de éxitos y desgracias. Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años. - E.J. FLYNN
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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