Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Britney Spears ingresa a un centro de tratamiento por abuso de sustancias

La cantante se internó de forma voluntaria tras su detención como sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol

13 de abril de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno de "Once Upon a Time in Hollywood" en Los Ángeles, el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ANGELES- Britney Spears ha ingresado en un centro de tratamiento contra el abuso de sustancias poco más de un mes después de ser arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

RELACIONADAS

Un representante de Spears dijo el domingo en un correo electrónico a The Associated Press que la superestrella del pop, de 44 años, se había internado voluntariamente en el centro.

El 5 de marzo, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California recibieron un informe de que un BMW estaba conduciendo rápida y erráticamente en la carretera U.S. 101 en el condado de Ventura, cerca de la frontera con el condado de Los Ángeles, dijo la CHP.

Spears, que vive en la zona, se sometió a una serie de pruebas de alcoholemia y fue detenida como sospechosa de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, según informaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y puesta en libertad varias horas después.

Los investigadores entregaron el caso el 23 de marzo a la fiscalía del condado de Ventura, que tiene previsto tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de una cita judicial prevista para el 4 de mayo.

Un representante de la época calificó las acciones de Spears de “completamente inexcusables” y dijo que lo ideal sería que fuera “el primer paso de un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney.”

Spears ha dejado de lado su carrera musical. Lleva casi ocho años sin hacer giras y casi una década sin publicar un álbum.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Britney SpearsArrestossustancias adictivas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: