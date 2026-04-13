Britney Spears ingresa a un centro de tratamiento por abuso de sustancias

LOS ANGELES- Britney Spears ha ingresado en un centro de tratamiento contra el abuso de sustancias poco más de un mes después de ser arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Un representante de Spears dijo el domingo en un correo electrónico a The Associated Press que la superestrella del pop, de 44 años, se había internado voluntariamente en el centro.

El 5 de marzo, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California recibieron un informe de que un BMW estaba conduciendo rápida y erráticamente en la carretera U.S. 101 en el condado de Ventura, cerca de la frontera con el condado de Los Ángeles, dijo la CHP.

Spears, que vive en la zona, se sometió a una serie de pruebas de alcoholemia y fue detenida como sospechosa de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, según informaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y puesta en libertad varias horas después.

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Los investigadores entregaron el caso el 23 de marzo a la fiscalía del condado de Ventura, que tiene previsto tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de una cita judicial prevista para el 4 de mayo.

Un representante de la época calificó las acciones de Spears de “completamente inexcusables” y dijo que lo ideal sería que fuera “el primer paso de un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney.”

Spears ha dejado de lado su carrera musical. Lleva casi ocho años sin hacer giras y casi una década sin publicar un álbum.