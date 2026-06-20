Nuevo pasaporte para Draco Rosa: fue nacionalizado como colombiano

Desde el jueves pasado, Draco Rosa es oficialmente ciudadano colombiano. El reconocido artista puertorriqueño, de 56 a años, ahora puede ser considerado un colombiano más, tras recibir la nacionalidad en un acto llevado a cabo en el Consulado de Colombia en Miami y presidido por Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores de dicho país.

Robert Edward Rosa Suárez, conocido artísticamente como Draco Rosa, se mostró muy contento y satisfecho, tal y como mostraron varias fotos que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la Cancillería de Colombia.

“La ciudadanía colombiana es hoy motivo de orgullo para muchas personas en el mundo, porque representa los valores de la libertad y la vida”, se mencionó en el mensaje en las redes sociales. “La entrega de este documento también refleja los lazos de afecto, cercanía y admiración que han unido a Draco Rosa con Colombia a lo largo de los años”.

Por otro lado, en un comunicado de prensa oficial del gobierno colombiano, se menciona la razón principal que los llevó a otorgarle la ciudadanía al artista. “Con una trayectoria reconocida internacionalmente como intérprete, compositor y productor, Draco Rosa ha dejado una huella significativa en la música latinoamericana”, indicó la misiva. “Su nacionalización representa un nuevo capítulo en una relación de cercanía con Colombia, país que desde ahora también forma parte de su identidad ciudadana”.

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