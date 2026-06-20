Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevo pasaporte para Draco Rosa: fue nacionalizado como colombiano

El artista puertorriqueño obtuvo la nacionalidad durante una ceremonia realizada en el Consulado de Colombia en Miami

20 de junio de 2026 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Draco Rosa, a la izquierda, aparece en esta imagen junto a Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, durante la ceremonia de nacionalización del cantante. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Desde el jueves pasado, Draco Rosa es oficialmente ciudadano colombiano. El reconocido artista puertorriqueño, de 56 a años, ahora puede ser considerado un colombiano más, tras recibir la nacionalidad en un acto llevado a cabo en el Consulado de Colombia en Miami y presidido por Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores de dicho país.

RELACIONADAS

Robert Edward Rosa Suárez, conocido artísticamente como Draco Rosa, se mostró muy contento y satisfecho, tal y como mostraron varias fotos que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la Cancillería de Colombia.

“La ciudadanía colombiana es hoy motivo de orgullo para muchas personas en el mundo, porque representa los valores de la libertad y la vida”, se mencionó en el mensaje en las redes sociales. “La entrega de este documento también refleja los lazos de afecto, cercanía y admiración que han unido a Draco Rosa con Colombia a lo largo de los años”.

Por otro lado, en un comunicado de prensa oficial del gobierno colombiano, se menciona la razón principal que los llevó a otorgarle la ciudadanía al artista. “Con una trayectoria reconocida internacionalmente como intérprete, compositor y productor, Draco Rosa ha dejado una huella significativa en la música latinoamericana”, indicó la misiva. “Su nacionalización representa un nuevo capítulo en una relación de cercanía con Colombia, país que desde ahora también forma parte de su identidad ciudadana”.

El artista puertorriqueño, que acaba de lanzar el álbum “Olas de luz”, formará parte del Festival Cordillera 2026, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre, en Bogotá, Colombia.

Tags
Draco RosaColombia
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: