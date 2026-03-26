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Draco Rosa estrena “Colores del ayer”

Se trata del segundo sencillo musical del álbum “Olas de Luz”

26 de marzo de 2026 - 8:34 AM

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“Colores del ayer" es el segundo sencillo y video de su nuevo álbum, "Olas de Luz". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Draco Rosa presenta su nuevo sencillo “Colores del ayer”, acompañado de su video oficial, disponible en todas las plataformas digitales.

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Este lanzamiento continúa trazando el camino hacia su próximo álbum “Olas de Luz”, una obra que promete expandir los límites emocionales y de sonido de su ya legendaria trayectoria.

Más que contar una historia, “Colores del ayer” parece detenerse en una sensación: Ese instante en que la vida, por un segundo, se siente completa.

En palabras del propio Draco: “¿A quién amamos?, ¿Por qué amamos?, ¿Cómo amamos? Y cuando tienes a alguien en tu vida que te hace sonreír cada mañana y te dice, ‘Te amo, mi amor’, me encuentro en un barril de alegría. Esto añade un color a la vida que es de gran confort y calma profunda, reservado para unos pocos privilegiados. En un mundo donde la agresión domina el escenario global, este intercambio entre dos personas es una fuerza poderosa que trasciende y penetra en los corazones de muchos. Hoy, una vez más, el cielo cambia – estoy agradecido. Como susurran los sabios, ‘Eres lo que es tu profundo deseo’. Sí, una vez más contemplo la rara belleza de la vida – ese maravilloso sentimiento de gratitud. Gracias a todos por sus asombrosas maneras de ser y existir”.

El tema forma parte de “Olas de Luz”, un álbum de 12 canciones que, según el artista, nace “del caos y del pulso crudo de la vida”. Un trabajo que no busca complacer, sino conectar.

Con una trayectoria que lo ha llevado por escenarios alrededor del mundo, múltiples premios Grammy y Latin GRAMMY, y su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, Draco Rosa sigue moviéndose en sus propios términos—lejos de fórmulas, cerca de lo esencial. Desde Puerto Rico, donde vive y crea, continúa construyendo un catálogo que no responde al tiempo, sino a la necesidad.

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Draco RosaMúsica
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