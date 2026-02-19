Draco Rosa se presentará en el Castillo Serrallés en Ponce

El cantautor Draco Rosa se presentará en agosto en un concierto único en el Museo del Castillo Serrallés, en Ponce, como parte de una agenda de entretenimiento y cultural para impulsar el turismo en la llamada Ciudad Señorial.

La cita de será su única presentación en Puerto Rico como parte de su nueva gira. El espectáculo, pautado para el sábado, 15 de agosto de 2026, será una experiencia íntima para 1,500 personas, con producción de primer nivel y el imponente escenario de La Cruceta del Vigía como telón de fondo.

La preventa de boletos ya está disponible a través de boletera.net.

De otra parte, el municipio dio a conocer hoy durante una rueda de prensa para detallar el resto de los eventos artísticos que ocurrirán este año en ese mismo espacio.

Entre ellos destacaron que por quinto año consecutivo, "The Haunted Manor V" regresará durante el mes de octubre con más de 100 teatreros, artistas y escenógrafos, que formarán parte de esta experiencia temática durante el mes de octubre. Proyectan recibir sobre 10,000 visitantes.

Otro evento que dieron a conocer fue el “BBQ & Brews Ponce 2026″. El festival gastronómico está dedicado a los amantes de la cerveza artesanal y la buena cocina. Reunirá a más de 30 cervecerías locales, marcas invitadas y destacados “pitmasters” de toda la isla. El evento, de carácter familiar, espera una asistencia superior a 2,000 personas y se celebrará en noviembre de 2026 por primera vez en Ponce.

En su tercera edición, “Secret Gardens Ponce 2026″ estará dirigido a jóvenes profesionales amantes de la moda, la gastronomía y la música regresará con una temática navideña. Se anticipa la participación de alrededor de 1,500 asistentes entre 25 y 44 años, provenientes de distintos puntos de la isla y del extranjero.

Además, por primera vez, el Castillo celebrará una despedida de año inspirada en la era dorada de los “roaring 20s” y el periodo de la prohibición, con una producción de alto calibre bajo el título de “The Great Farewell”.

En conjunto, esta programación proyecta atraer a más de 20,000 visitantes adicionales al tráfico anual del recinto, generando un impacto económico significativo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio regional.

La iniciativa cuenta con el respaldo del municipio de Ponce, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Hello Media y el equipo del Museo Castillo Serrallés en colaboración con Quimera Events.