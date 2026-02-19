Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Draco Rosa se presentará en el Castillo Serrallés en Ponce

Como parte de una agenda de entretenimiento y cultural en el pueblo sureño

19 de febrero de 2026 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Draco Rosa. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Draco Rosa se presentará en agosto en un concierto único en el Museo del Castillo Serrallés, en Ponce, como parte de una agenda de entretenimiento y cultural para impulsar el turismo en la llamada Ciudad Señorial.

RELACIONADAS

La cita de será su única presentación en Puerto Rico como parte de su nueva gira. El espectáculo, pautado para el sábado, 15 de agosto de 2026, será una experiencia íntima para 1,500 personas, con producción de primer nivel y el imponente escenario de La Cruceta del Vigía como telón de fondo.

La preventa de boletos ya está disponible a través de boletera.net.

El cantautor celebra que se encuentra bien de salud y con el alma en paz. (Fotos Ramón "Tonito" Zayas". El cantante admite que ser un hombre muy intuitivo lo ha llevado a tomar fuertes decisiones en la vida. Prefiere vivir el ahora para no perderse ningún momento importante al lado de las personas que ama.
1 / 9 | Detrás del lente: Draco Rosa asegura vivir su mejor momento . El cantautor celebra que se encuentra bien de salud y con el alma en paz. (Fotos Ramón "Tonito" Zayas". - Ramon "Tonito" Zayas

De otra parte, el municipio dio a conocer hoy durante una rueda de prensa para detallar el resto de los eventos artísticos que ocurrirán este año en ese mismo espacio.

Entre ellos destacaron que por quinto año consecutivo, "The Haunted Manor V" regresará durante el mes de octubre con más de 100 teatreros, artistas y escenógrafos, que formarán parte de esta experiencia temática durante el mes de octubre. Proyectan recibir sobre 10,000 visitantes.

Otro evento que dieron a conocer fue el “BBQ & Brews Ponce 2026″. El festival gastronómico está dedicado a los amantes de la cerveza artesanal y la buena cocina. Reunirá a más de 30 cervecerías locales, marcas invitadas y destacados “pitmasters” de toda la isla. El evento, de carácter familiar, espera una asistencia superior a 2,000 personas y se celebrará en noviembre de 2026 por primera vez en Ponce.

En su tercera edición, “Secret Gardens Ponce 2026″ estará dirigido a jóvenes profesionales amantes de la moda, la gastronomía y la música regresará con una temática navideña. Se anticipa la participación de alrededor de 1,500 asistentes entre 25 y 44 años, provenientes de distintos puntos de la isla y del extranjero.

Además, por primera vez, el Castillo celebrará una despedida de año inspirada en la era dorada de los “roaring 20s” y el periodo de la prohibición, con una producción de alto calibre bajo el título de “The Great Farewell”.

En conjunto, esta programación proyecta atraer a más de 20,000 visitantes adicionales al tráfico anual del recinto, generando un impacto económico significativo en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio regional.

La iniciativa cuenta con el respaldo del municipio de Ponce, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Hello Media y el equipo del Museo Castillo Serrallés en colaboración con Quimera Events.

Para más información, puede visitar @CastilloSerralles en Instagram, llamar al 787-210-5465 o acceder a boletera.net para la compra de boletos.

Tags
PonceDraco Rosa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: