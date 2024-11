Draco Rosa: “Aquí estoy, a los 55 años, con el premio más importante de toda la vida”

Acompañado de la “alegría de vivir”, el cantautor y músico puertorriqueño Draco Rosa se dirigía, esta tarde, a recibir lo que considera el máximo reconocimiento de su prolífica carrera, plagada de dedicación y amor por la música, en la que se ha reinventado y ha explorado el arte desde diversas vertientes.

Y es que a sus 55 años, goza de la fortuna de ser homenajeado por la Academia Latina de la Grabación en el marco de la celebración de la edición número 25 de los Latin Grammy, con el prestigioso Premio a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement). “Aquí voy de camino, a un momento histórico, que solo pasa una vez en la vida”, dijo el cantautor en entrevista telefónica desde Miami con El Nuevo Día.

Mientras se dirige a lo que es la importante ceremonia privada, en la que estará acompañado de sus amados padres y se resaltará su inmensa contribución a la música y su impacto en la cultura latina, los pensamientos afloran y se remonta a sus tiempos de juventud, así como a los rechazos que vivió en sus comienzos en la música.

Draco Rosa previo a la ceremonia de premiación, en la que también estará acompañado de sus padres. (John Parra)

“Pienso en la excelencia musical y los tiempos en los que me decían ‘no puedes o no debes hacer esto’. A esta gente que amo mucho, las recomendaciones que me daban de que ‘hay que escuchar lo que está pasando en la radio’, y es todo lo contrario. Hace falta siempre rebeldía dentro de la música, o sea, ese deseo de romper con todo y asumir los riesgos. Es el mejor aliado, y siempre lo digo, porque si hay una entrega total a una cosa, lo que sea en tu vida, siempre de alguna manera, tarde o temprano, va a estar bien, el universo te dará cariño”, manifestó la voz de “Esto es Vida”.

En las más de cuatro décadas de trayectoria musical destaca la importancia de no titubear ni caminar con la duda, sino con la certeza del trabajo bien realizado, sin claudicar a lo que realmente sientes.

“No se puede caminar con la incertidumbre que ofrece una industria en la que muchos que no saben lo que es sentir, porque la música al final de los días es para sentir, no hay que entenderla mucho. Para eso hay que vivir, hay que caminar, y tratar de sentir el camino y el sendero de la autenticidad. Aquí estoy, a los 55 años, con el premio más importante de toda la vida, incomparable, de la excelencia musical”, mencionó acerca del momento que vivirá al recibir el inesperado galardón, con el que se siente honrado y agradecido de Dios.

Además de Rosa, otros artistas recibirán Premios Especiales a la Excelencia Musical, como la cubana Albita, la española Lolita Flores, el argentino Alejandro Lerner, el grupo mexicano Los Ángeles Azules y el brasileño Lulu Santos. Por su parte, el puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña y el músico mexicano Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo.

Se encuentran los artistas boricuas Draco Rosa y Ángel Cucco Peña, antes de recibir sus respectivos galardones. (Suministrada)

El también productor y empresario se encuentra de plácemes con la nominación de su más reciente disco “Reflejos de lo Eterno” -una obra que rindió homenaje a los grandes clásicos del rock latino- en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock en la ceremonia de los Latin Grammys, a celebrarse este próximo jueves, 14 de noviembre en Miami.

Asimismo, goza de una segunda nominación en la categoría “Mejor Canción de Rock”, con el tema “No me preguntes”, que es parte de su disco lanzado el año pasado, “Life After Vida”. Aunque no estará cantando sobre el escenario, el cantante -quien está sufriendo un pequeño resfriado-, sí estará presente en la gala.

“Leyenda viva”

En lo que se vislumbra como una semana espectacular, con el mismo júbilo recibirá otro reconocimiento, esta vez en el arte de componer. Y es que este próximo martes, en los Premios La Musa 2024 como parte de los Latin Songwriters Hall of Fame, se dispone a recibir un premio especial, denominado “Leyenda Viva”.

“Siento igual, creo que estos dos premios son como alas del mismo pájaro. El tema de los compositores, unos grandes logros fueron estando en los comienzos de Menudo, prestando atención a esos grandes compositores que trabajaron con Menudo, en España, Argentina y Brasil, en particular. Me formé ahí sin saber que me tocaba. Me tocó y me dieron la bendición de conocer varias personas en mi vida que fueron muy importantes en el tema de la composición. Aún se aprende, y aún estoy haciendo ajustes, y por eso siempre la música, there’s a vibrancy, you know, que nunca se va”, amplió el también propietario de D11 Motorworks, quien agradece, además, obtener dicho reconocimiento en vida.

Así como este cantautor, otros puertorriqueños serán reconocidos, como Luis Figueroa, con el “Premio Triunfador”, y Luis Fonsi, con el “Premio Ícono”.

Suma sus victorias diarias

El icónico artista reafirma que una de sus mejores decisiones ha sido haberse mudado hace varios años a Puerto Rico, donde se siente muy bienvenido, “muy en casa”, aún con todas las situaciones que se viven como país, incluso “cuando se va la luz y cuando se prende de nuevo; estar ahí”, pues donde siente el amor.

“Estoy muy feliz ahí, y veo muchos familiares más, y me encanta. Obviamente, es importante para mí el tema de la finca y el tema del café, y pues se sigue aprendiendo. Estamos intentando levantar los proyectos, y no los menciono porque necesitamos la permisología, y todo ese tema que sé que se da en la isla, yo también estoy en fila esperando que me aprueben esto y lo otro. Es un proceso, pero el amor es grande, y estamos aprendiendo a tener paciencia, por el amor, por todo, por el amor”, amplió.

Aunque este 2024 ha sido uno muy fructífero y lleno de sorpresas agradables, Draco prefiere agradecer por cada día de su vida.

“Yo me siento un ganador porque me levanté por la mañana. Todas las mañanas digo, ‘oye, gané, yo gané de poder abrir los ojos. Espero que todo el mundo también entienda eso, porque hay mil cosas, hay muchos desafíos, la vida es bien dura y complicada, aunque espero que todo mejore. Sabiendo eso, ¿ganamos por qué? Porque tenemos vida. Tenemos eso y vamos ajustando todo lo otro que falta. Si no hoy, mañana, pasado. Aquí la intención, por lo menos la mía, es que me dirijo con amor y esperanza, siempre. Hay que vivirlo, creerlo y sentirlo. Primero, amor propio para poder amar a los demás”, expresó el polifacético artista.

Recientemente, regresó al estudio de grabación para darle alas a un proceso creativo de lo que será su próximo álbum de estudio que espera lanzar el próximo año. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el título o la fecha de lanzamiento, se trata de temas inéditos.