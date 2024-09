“Estoy en mi mejor momento”: Draco Rosa lanza vinilo de colección y celebra sus logros en el Latin Grammy 2024

“Me siento feliz, imagínate poder sacar el vinilo. A mí me da una gran satisfacción, y también grabarlo porque cuando se fue a documentar se tomaron unas decisiones de no usar guitarra. En el rock and roll sí es todo en guitarra. Y como debe ser, uno se toma ciertos riesgos en la música y me encantó. Me encantó cómo salió, lo escucho con bastante frecuencia y me paso escuchando algunas piezas ahí que son muy interesantes”, explicó a El Nuevo Día, acerca del disco, que estará disponible para la venta oficialmente el próximo viernes, 27 de septiembre.