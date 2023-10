Con la nostalgia abrazada al pecho, viviendo en el presente y recordando lo lindo de los viejos tiempos, Robi Draco Rosa encendió ayer, sábado, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en su concierto “Mysticus”.

Tras seis años sin presentarse en vivo en la Isla, Draco Rosa se impuso en un escenario de forma vertical, con visuales que mezclaron lo místico y futurista, fuera de lo comúnmente utilizado en el “Choliseo”. Sin llevar una línea de tiempo cronológica, y mostrando la variedad de estilos que lo han acompañado durante su trayectoria, Draco repasó su repertorio musical.

“Que mucha falta me hacía estar con ustedes”, fueron las primeras palabras que expresó Robert Edward Rosa, nombre de pila del artista, tras recibir al público puertorriqueño con sus éxitos “Más y Más”, “Penelope”, “Passion” y “Lifeless Clown”. Con este primer bloque de temas, sin duda, calentó las cuerdas vocales de los que allí se dieron cita.

Utilizando sombrero, gafas grandes y una pequeña capa corta, dando un sentimiento místico a sus interpretaciones, el cantautor inició un viaje musical recordando 40 años de carrera artística.

Draco Rosa se presenta en el Choliseo luego de seis años de ausdentarse en los escenarios de la Isla. (David Villafañe Ramos)

El espectáculo dio otro giro al neoyorquino removerse su sombrero, gafas y la capa, logrando deleitar a la audiencia con canciones que fueron estrenadas al inicio del 2000, “Dancing in the Rain”, “Noche Fría” y “Lie Without a Lover”.

Aunque el productor puertorriqueño admitió que navegar su diversa trayectoria musical vocalmente pudiera ser un reto, apostó por interpretar éxitos de su tiempo como parte de la banda Menudo. Igualmente, como suele hacer en sus presentaciones en vivo, interactuó con sus fanáticos y se aseguró que la estuvieran pasando bien durante toda la velada.

“Dios sabe que mi temporada en Menudo fue gloriosa. Aunque mucha gente le ha tirado lodo. Mi tiempo en Menudo fue increíble. Estaré siempre agradecido”, reconoció el también compositor.

Utilizando visuales del tiempo en el que integró la agrupación juvenil junto a la impecable interpretación musical de su banda en vivo, el ex integrante entonó canciones legendarias como “If You Are Not Here”, “Hold Me” y “Cannonball”.

Pese a reconocer que “recordar es sufrir”, Draco no escatimó en honrar su tiempo como parte de “Maggies Dreams”, band de punk rock estadounidense, al entonar “Love and Tears”.

De igual manera, el artista celebró temas que compuso a estrellas como Ednita Nazario y Ricky Martin al entonar clásicos como “Más Grande que Grande” y “Living la Vida Loca”. Sin olvidar la influencia del Caribe en sus composiciones y con la euforia del público presente, el multiinstrumentista continúo su repertorio con “María” “La Copa de la Vida” y “Bomba”, también popularizadas por Martin.

Entre sus peculiares pasos de baile y el deseo de celebrar sus canciones, la estrella recordó con júbilo los éxitos “Paraíso prometido”, “Como me acuerdo”, “Blanca mujer” y “Quiero vivir”. En esta parte, que ocurrió después de un breve intermedio, Draco estaba vestido de blanco.

Además, con “Esto es vida”, “Mis amigos” y “Mad Love” en conjunto a un medley de “Madre Tierra” y “333″ fueron entonadas por el artista para abrir paso a lo que sería la última serie de canciones de la noche.

Con sus éxitos “Vagabundo” y “Amantes hasta el fin” los espectadores continuaron inmersos y disfrutando de la velada musical ofrecida por el cantante.

Luego de enfatizar y concienciar en la libertad que las personas tienen para decidir, Rosa aterrizó de su viaje musical de forma orgánica y simple, al culminar con “Cuándo pasará” y “En las horas más tristes”. En fin, ofreció a sus fanáticos lo prometido, una velada musical digna de una carrera de cuatro décadas.