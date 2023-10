Contrario a la repetida frase “recordar es vivir”, para el cantautor puertorriqueño Draco Rosa recordar es sufrir. Por eso, este apasionado de la música y de las motoras, describe su conducción en lo que ha sido su ruta de 40 años de trayectoria como una en la que se mantiene enfocando y atento al hoy, viviendo el aquí y el ahora, con poco equipaje, para de ese modo alejarse del sufrimiento.

“En el ‘ride’, por un lado he ido por París y he ido por Afganistán. Pero ha sido un ‘ride’ de ir hacia adelante y, depende con quién hablo, no miro mucho a todo lo que ha sucedido en mi vida. A lo que ha pasado, no le presto mucha atención. No sé si es bueno o malo, pero el ‘ride’ siempre va adelante porque a veces recordar es sufrir”, indicó el artista, quien recibió a El Nuevo Día en uno de sus espacios, un taller llamado D11 Motorworks.

Cada vez que se levanta y ve un amanecer, para Draco es una posibilidad de disfrutar la vida. “Lo que fue, está muerto, y algunos recordarán, pero realmente al final del día en la vida yo tengo claro lo que he vivido, lo llevo, y el resto es un ‘smokescreen’”, reiteró el músico.

Draco Rosa posa para el lente de El Nuevo Día desde el taller D11 Motorworks, a pocos días de presentarse en concierto. (Nahira Montcourt)

Ese sentido de liviandad lo adopta como un modo de vivir, en el que asegura que siempre lo hace con gran esperanza de tener tiempo de calidad y vitalidad, mientras le resta importancia a todo lo que fue el pasado. “Me encanta el día tal como es”, agrega. Incluso, confesó que hasta quisiera deshacerse de todos esos galardones que ha obtenido, y que realmente no le representan.

“Ahí estuve ahora en la finca, donde tengo muchos, muchos premios, muchas cosas, que están allí. Estoy loco por deshacerme de ellas. Representan un pasado muerto y como que no... Creo que los voy vender todo”, manifestó, aunque de inmediato rectificó. “Creo que legalmente no se pueden vender los Grammys, hay una ley que hay que respetarla. Pero, los premios no me representan. La vida es de pura transformación. Hay que mantener una vida como aventura, espontánea, auténtica y aceptar lo poco que sabemos, lo poco que entendemos. Se acumulan cosas, pero hay que tratar de vivir bailando y disfrutando lo más posible, eso es lo que yo hago”, señaló el artista, a quien no le es irrelevante la crisis y tristeza que viven muchos jóvenes de hoy, que tal vez ni siquiera tienen interés en leer un libro.

Por tal razón, en la voz de “Quiero vivir” han crecido las ganas de estar más activo a través de las redes sociales y de compartir las cosas positivas que este artista hace, pues de ese modo siente que se acerca a esa población y les contribuye.

“Estoy con Dios, es lo que es, estoy claro en eso, en que somos energía, de que todo es posible y que es lindo la colaboración. Estoy claro en la comunidad para tener longevidad. Estoy claro en ciertas cosas que me ayudan a levantarme todos los días en un estado bastante decente, dentro de todo”, expresó sin enajenarse de que el enfoque del mundo está en los diversos conflictos bélicos que se están dando de manera simultánea a nivel mundial. Y es que conversar con Draco, los temas suelen tejerse y entrelazarse con ese grado de conciencia social que posee.

Celebrará con una noche mística

En sus cuatro décadas dentro del mundo de la música, su versatilidad, libertad y sentido de mantenerse fiel a las emociones, lo ha transmutado a través de sus canciones. Luego de seis años, regresa al escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el próximo 21 de octubre, en lo que será un viaje a la nostalgia, al que ha llamado “Mysticus”.

Ya la selección del repertorio está lista, donde incluirá temas que son de su autoría, coautoría, otros que son de sus éxitos como artista y canciones que lo presentaron como productor y que también fueron exitosas. Incluso, interpretará algunas de cuando “Robi” entra a la agrupación juvenil Menudo, tales como “Hold me” y “Like a Cannonball”, y hasta una de la banda Maggie’s Dream.

“Es místico porque verlo después de todos estos años es raro, hay una desconexión entre eso de hoy y lo que fue en su momento. Es una selección linda. Intentaré repasar levemente 40 años y para eso estoy incluyendo varias canciones, que también las hago porque las disfruté en su momento. Para Ednita (Nazario), por ejemplo, la canción que fue un éxito ‘Tú sabes bien’ que, aunque no es de mi autoría, fue una gran producción y tuvo un gran éxito”, adelantó.

Esta canción le trajo al recuerdo lo que ha sido esa otra faceta como productor cuando le llegaban demos. “A veces nos llegan estos demos como productores, y se habla sobre la mesa que son terribles o son malísimos. Me ha pasado varias veces en la vida y una fue con ‘Tú Sabes Bien’ y con ‘Vuelve’, de Ricky (Martin). A mucha gente le gustó la canción, pero la maqueta en sí, el demo estaba difícil de escuchar y era desagradable. No pintaba nada para mucha gente. En cambio, para mí y para Angelo Medina, le vimos algo y le metimos manos”, reveló el compositor de temas mundialmente conocidos como “Livin’ La Vida Loca” y “La copa de la vida”.

Para la noche mística que promete, estará acompañado de una banda, y a la misma vez va a combinar elementos que se dan en el estudio de grabación.

“Voy a combinar banda con electrónico porque es imposible algunas cosas recrearlas. Pero lo lindo de estar en el Coliseo de Puerto Rico, será estar con la gente y que se sientan todas esas cositas que se hicieron. A veces muchas cosas se hacen en el estudio y pasan una sola vez, es lindo. Son muchos accidentes que pasan en el estudio y algunas cosas no son para recrear. Así que este show es un poco más celebrando todo ese trabajo”, explicó mientras resaltó que sumar lo electrónico dentro de lo que es lo análogo va a ser un experimento interesante.

“Estoy feliz de poder llegar a este momento en mi vida. Y gracias a mucha gente cercana es que esto existe. Porque por mí, pues, ni lo creo. Cuarenta años”, agregó el cantante, quien después de varios años batallar con el cáncer, pudo recuperarse y liberarse. Al momento, maneja los achaques, según señala, incluyendo un trastorno del movimiento que hace que los músculos se contraigan de manera involuntaria, que le está afectando en las manos.

“Estoy bregando con una cosa que no tengo claro si es distonía muscular en las manos. Pero hay un vaivén con eso. Me fui a la India a atenderlo y estoy mucho mejor. Por eso en este concierto no voy a estar tocando guitarra. Voy a estar haciendo el ‘performance’, interpretando. Espero que para el año que viene, con los ejercicios que estoy haciendo, pueda tocar. He tenido que bregar con algunas cosas, es parte de... You know”, comunicó.

Se acerca a un mejor balance

El negocio de la música no ha sido precisamente uno que le llene plenamente en algunos aspectos, que tienen que ver con su proceso creativo. No niega que eso le ha costado. Sin embargo, expresa que ha hecho su intento de mantener la autenticidad y no deprimirse en hacer lo mismo.

“Sí tengo en cuenta mi mortalidad. Sé que todo se acaba y estamos todos en el olvido después de los años. Por eso mi vida la quiero vivir a tope, con todas las posibilidades. Lo que no se sepa hacer no importa, pero tengo amistades que saben y puedo compartir y aprender. Yo creo que en una vida ecléctica de muchas cosas. Me gusta la construcción, la arquitectura... Me gustan muchas cosas. Obviamente unas más que otras, como el tema de las motos, los ‘hot rods’ (vehículos modificados), y por eso claro, uno va un poco más allá, porque al final del día es comunidad, es hermandad”, manifestó a la vez que hizo referencia al “tattoo shop”, desde donde se realizó la entrevista, localizado dentro de D11 Motorworks.

Un “ coffee shop” también se suma a ese nuevo espacio en donde combina muchas de sus pasiones, y en donde también realiza unos Dinner Series. Puerto Rico es su tierra, esa que le permite ese anhelado balance. Por eso, luego de vivir por tantos años en Los Ángeles, haberse establecido acá le da felicidad y se acerca a un mejor balance.

“La finca para mí es realmente el Monte Sagrado, así se llama ahora, antes se llamaba Hacienda Horizonte y después de unos retiros se le cambió el nombre. Para mí todo eso es bien importante, estar bien. Estoy feliz de estar en Puerto Rico, aún con todos los problemas que hay, pero es que hay problemas en el mundo. Hay una crisis mundial y aquí estamos en ‘Shangri-La’, Puerto Rico. Entonces mi enfoque es estar donde estoy contento y feliz, donde hay hermandad, familia, comunidad. Por eso estoy en Puerto Rico”, enfatizó.

“Life After Vida”

Su más reciente proyecto, que está estrenando es el álbum “Live After Vida”, que contiene la grabación de un concierto que realizó en el 2013 en el Coliseo de Puerto Rico, que incluye un recorrido de las canciones más simbólicas de su carrera.

“‘Live After Vida’ está increíble. Hay varios amigos, colaboraciones de ese momento en vivo, incluyendo a Tommy Torres, Bunbury, Juan Luis (Guerra)... Y suena increíble, suena lindo. Hay un par de jameos de ese momento”, dijo acerca del disco, que se podrá adquirir en formato LP, de colección, durante el concierto, a través de las plataformas digitales.