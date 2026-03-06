Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Draco Rosa estrena el primer sencillo de su próximo álbum

El álbum completo se estrenará el 24 de abril

6 de marzo de 2026 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Montserrat” es el primer sencillo y video de su nuevo álbum, Olas de Luz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Draco Rosa estrenó este viernes “Montserrat”, el primer sencillo y video musical de su nuevo álbum, “Olas de Luz”.

RELACIONADAS

El lanzamiento del tema “nacido del caos y el pulso crudo de la vida”, abre el el ciclo de lo que será la nueva producción discográfica del artista puertorriqueño ganador de varios premios Grammy.

La pista de la canción se presenta como “un recorrido por el amor que desafía el tiempo y el espacio, con letras que pintan imágenes vívidas de paisajes impresionantes, recuerdos compartidos y conexiones fatídicas”. Un romance similar al de Drácula, pero con una narrativa atemporal y ambientada en un hermoso telón de fondo que perfecto para paseos nocturnos o conversaciones profundas entre amigos.

“Tras 43 años creando melodías, este viaje captura la semblanza de un amor eterno… un disipador de la oscuridad”, expresó el intérprete en declaraciones escritas a la prensa.

El sencillo cuenta con la participación de su legendaria banda y el sonido único de Phantom Vox. El video fue grabado en la isla, específicamente en el Gallery Inn en el Viejo San Juan, en el mismo cuarto donde parte de la grabación y producción del álbum fue creado. La dirección del video estuvo a cargo de Redamo Rosa, quien tuvo la encomienda de capturar la atmósfera íntima y cinematográfica que define esta pieza sonora, resaltando así la conexión especial entre el lugar y la música.

El álbum completo se estrenará el 24 de abril de 2026 y ya se puede preordenar en formato vinilo (Edición Limitada en 180 gramos) y preguardar en todas las plataformas digitales.

Entre sus proyectos de este año, además, el cantante se presentará en agosto en un concierto único en el Museo del Castillo Serrallés, en Ponce, como parte de una agenda de entretenimiento y cultural para impulsar el turismo en la llamada Ciudad Señorial.

La cita de será su única presentación en Puerto Rico como parte de su nueva gira. El espectáculo, pautado para el sábado, 15 de agosto de 2026, será una experiencia íntima para 1,500 personas, con producción de primer nivel y el imponente escenario de La Cruceta del Vigía como telón de fondo.

Tags
Draco RosaMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: