Draco Rosa estrena el primer sencillo de su próximo álbum

El cantautor Draco Rosa estrenó este viernes “Montserrat”, el primer sencillo y video musical de su nuevo álbum, “Olas de Luz”.

El lanzamiento del tema “nacido del caos y el pulso crudo de la vida”, abre el el ciclo de lo que será la nueva producción discográfica del artista puertorriqueño ganador de varios premios Grammy.

La pista de la canción se presenta como “un recorrido por el amor que desafía el tiempo y el espacio, con letras que pintan imágenes vívidas de paisajes impresionantes, recuerdos compartidos y conexiones fatídicas”. Un romance similar al de Drácula, pero con una narrativa atemporal y ambientada en un hermoso telón de fondo que perfecto para paseos nocturnos o conversaciones profundas entre amigos.

“Tras 43 años creando melodías, este viaje captura la semblanza de un amor eterno… un disipador de la oscuridad”, expresó el intérprete en declaraciones escritas a la prensa.

PUBLICIDAD

El sencillo cuenta con la participación de su legendaria banda y el sonido único de Phantom Vox. El video fue grabado en la isla, específicamente en el Gallery Inn en el Viejo San Juan, en el mismo cuarto donde parte de la grabación y producción del álbum fue creado. La dirección del video estuvo a cargo de Redamo Rosa, quien tuvo la encomienda de capturar la atmósfera íntima y cinematográfica que define esta pieza sonora, resaltando así la conexión especial entre el lugar y la música.

El álbum completo se estrenará el 24 de abril de 2026 y ya se puede preordenar en formato vinilo (Edición Limitada en 180 gramos) y preguardar en todas las plataformas digitales.

Entre sus proyectos de este año, además, el cantante se presentará en agosto en un concierto único en el Museo del Castillo Serrallés, en Ponce, como parte de una agenda de entretenimiento y cultural para impulsar el turismo en la llamada Ciudad Señorial.