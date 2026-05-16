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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gallina hace su “debut televisivo” en el programa “En familia” de TeleOnce

Yan Ruiz y Laihany Pontón no esperaban su visita y no pudieron ocultarlo

16 de mayo de 2026 - 3:30 PM

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Desde la izquierda, Laihany Pontón, Yan Ruiz y Brenda Rivera (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde los primeros años de la televisión hasta la actual era del streaming, los “bloopers” han sido la orden del día de la programación global. Lo que antes era un momento de vergüenza que se perdía en la memoria de quienes sintonizaban el canal en el momento justo, hoy se ha convertido en el contenido principal de las redes sociales.

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Un tropezón al aire ya no muere cuando terminan los créditos del programa; se edita, se musicaliza y se replica infinitamente en clips de pocos segundos que acumulan millones de reproducciones. Algo así sucedió ayer, viernes, en el programa “En familia” de TeleOnce.

“‘En familia’ llegó una gallina y Yan Ruiz y Laihany Pontón no lo vieron venir”, lee la publicación de la producción en sus redes sociales.

La visita apareció durante el segmento “PR viral”. Según el video, la gallina no llegó sola hasta el estudio. Al parecer, fue la copresentadora del espacio, Brenda Rivera, quien la “escoltó” hasta la cámara.

Después del susto, los copresentadores atraparon la gallina y se la presentaron a la audiencia. En las redes sociales del programa, de igual modo, fueron muchos los que se disfrutaron el momento.

El icónico Parque de las Ciencias en Bayamón fue el escenario que TeleOnce escogió para celebrar su "Upfront 2026".Según Lenard Liberman, presidente de TeleOnce, “el canal ha evolucionado estratégicamente para fortalecer su alcance y su capacidad de informar y entretener".Talentos de "PR en vivo" y "En la mañana" dijeron presente.
1 / 7 | TeleOnce celebra su "Upfront" en el Parque de las Ciencias . El icónico Parque de las Ciencias en Bayamón fue el escenario que TeleOnce escogió para celebrar su "Upfront 2026". - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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