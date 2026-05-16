Gallina hace su “debut televisivo” en el programa “En familia” de TeleOnce
Yan Ruiz y Laihany Pontón no esperaban su visita y no pudieron ocultarlo
16 de mayo de 2026 - 3:30 PM
16 de mayo de 2026 - 3:30 PM
Desde los primeros años de la televisión hasta la actual era del streaming, los “bloopers” han sido la orden del día de la programación global. Lo que antes era un momento de vergüenza que se perdía en la memoria de quienes sintonizaban el canal en el momento justo, hoy se ha convertido en el contenido principal de las redes sociales.
Un tropezón al aire ya no muere cuando terminan los créditos del programa; se edita, se musicaliza y se replica infinitamente en clips de pocos segundos que acumulan millones de reproducciones. Algo así sucedió ayer, viernes, en el programa “En familia” de TeleOnce.
“‘En familia’ llegó una gallina y Yan Ruiz y Laihany Pontón no lo vieron venir”, lee la publicación de la producción en sus redes sociales.
La visita apareció durante el segmento “PR viral”. Según el video, la gallina no llegó sola hasta el estudio. Al parecer, fue la copresentadora del espacio, Brenda Rivera, quien la “escoltó” hasta la cámara.
Después del susto, los copresentadores atraparon la gallina y se la presentaron a la audiencia. En las redes sociales del programa, de igual modo, fueron muchos los que se disfrutaron el momento.
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