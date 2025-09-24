Brenda Rivera llega a TeleOnce con un nuevo programa diario

La reportera y presentadora Brenda Rivera tendrá una nueva oportunidad televisiva en un espacio de lunes a viernes en TeleOnce.

Tras nueve meses de haber salido de Wapa Televisión ya que la producción de “Lo sé todo” no le renovó su contrato para el 2025, la periodista encontró un nuevo nicho para llegar a los hogares de miles de puertorriqueños. Se trata del estreno del programa “En Familia” que se suma a la programación vespertina local a partir de la próxima semana.

El proyecto, “En Familia” se estrenará el lunes, 29 de septiembre con los presentadores Yan Ruiz, Laihany Pontón y Rivera.

En el caso de Rivera este sería su regreso a TeleOnce porque antes de estar en “Lo sé todo” en Wapa Televisión fue parte de la producción “¡Ahora Es!, que estuvo al aire hasta el 2021 en la señal de Univision. Ese año la reportera se integró a Wapa Televisión hasta en enero de 2025, donde quedó fuera del canal al no renovarse su contrato laboral. A Rivera se le venció su contrato el 31 de diciembre de 2024.

Rivera no ha estado fuera de la pantalla chica del todo, ya que continúa con su programa “Homenaje” de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) El espacio se transmite una vez a la semana.

Ruiz, por su parte, estuvo varios meses fuera del canal 11 tras la cancelación del programa “En Alerta” y Pontón es parte de los talentos actuales de la “PR en Vivo” y estuvo en “La bóveda de TeleOnce”, espacio que fue cancelado en agosto de 2025.