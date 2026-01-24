TeleOnce anuncia cambios en su programación

Ante el inicio de un nuevo año, TeleOnce realizó algunos cambios a su programación vespertina. Según informó en un comunicado de prensa, la televisora hará un replanteamiento de su bloque informativo, encaminado a ofrecer más contexto, mayor fiscalización y espacios donde el análisis se convierta en protagonista.

Los cambios, que entrarán en vigor el lunes 16 de febrero de 2026, buscan fortalecer la conexión con la audiencia puertorriqueña y elevar la conversación pública.

Como parte de este esfuerzo, "Última palabra con Lúgaro" ampliará su duración a una hora completa, comenzando a las 5:55 p.m. Esta expansión permitirá al programa presentado por Alexandra Lúgaro profundizar en los temas que impactan al país.

“Con una hora completa, Alexandra Lúgaro no solo tendrá tiempo al aire: tendrá el espacio necesario para fiscalizar al poder como se debe. Más contexto, más preguntas y, sobre todo, más conexión con la gente”, expresó Josema Hernández, productor ejecutivo del espacio.

El ajuste también incluye el regreso de "Jugando pelota dura" a su horario original de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. El programa, reconocido como uno de los espacios de análisis político más influyentes de la televisión puertorriqueña, refuerza así un bloque informativo continuo que une la discusión noticiosa con el análisis político.

“Volvemos a nuestro horario regular de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., con una hora completa de contenido de primera, cambios interesantísimos, nuevos formatos, nuevos paneles y muy buenas noticias que a la gente le van a encantar”, señaló su productor y moderador, Ferdinand Pérez.

