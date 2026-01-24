Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

TeleOnce anuncia cambios en su programación

Conoce los programas que cambiarán de horario a partir de mediados de febrero

24 de enero de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un detalle que llamará la atención del programa “Última palabra con Lúgaro” es la escenografía que utilizarán, con la cual buscaron crear un espacio íntimo y agradable para la vista de los telespectadores. (Foto: Armando González) (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

Ante el inicio de un nuevo año, TeleOnce realizó algunos cambios a su programación vespertina. Según informó en un comunicado de prensa, la televisora hará un replanteamiento de su bloque informativo, encaminado a ofrecer más contexto, mayor fiscalización y espacios donde el análisis se convierta en protagonista.

RELACIONADAS

Los cambios, que entrarán en vigor el lunes 16 de febrero de 2026, buscan fortalecer la conexión con la audiencia puertorriqueña y elevar la conversación pública.

Como parte de este esfuerzo, "Última palabra con Lúgaro" ampliará su duración a una hora completa, comenzando a las 5:55 p.m. Esta expansión permitirá al programa presentado por Alexandra Lúgaro profundizar en los temas que impactan al país.

Con una hora completa, Alexandra Lúgaro no solo tendrá tiempo al aire: tendrá el espacio necesario para fiscalizar al poder como se debe. Más contexto, más preguntas y, sobre todo, más conexión con la gente”, expresó Josema Hernández, productor ejecutivo del espacio.

El ajuste también incluye el regreso de "Jugando pelota dura" a su horario original de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. El programa, reconocido como uno de los espacios de análisis político más influyentes de la televisión puertorriqueña, refuerza así un bloque informativo continuo que une la discusión noticiosa con el análisis político.

Volvemos a nuestro horario regular de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., con una hora completa de contenido de primera, cambios interesantísimos, nuevos formatos, nuevos paneles y muy buenas noticias que a la gente le van a encantar”, señaló su productor y moderador, Ferdinand Pérez.

A las 7:00 p.m. un largo y extenso aplauso sorprendió al presentador Ferdinand Pérez en su regreso al programa "Jugando Pelota Dura" de TeleOnce.El comunicador no pudo evitar el llanto al contemplar a la decena de políticos, artistas, líderes religiosos y servidores públicos que llegaron al Canal 11 para celebrar con él.También dio gracias por el cuidado de sus familiares, en especial el de su esposa Ingrid Pagán, quien, de igual manera, lo acompañó esta tarde.
1 / 9 | Fotos: Wanda Vázquez, otros políticos y artistas reciben a Ferdinand Pérez en TeleOnce . A las 7:00 p.m. un largo y extenso aplauso sorprendió al presentador Ferdinand Pérez en su regreso al programa "Jugando Pelota Dura" de TeleOnce. - Nahira Montcourt

Según el canal, con estas movidas estratégicas, TeleOnce consolida su posición como uno de los referentes en información, análisis y cobertura, apostando a una programación alineada con las exigencias de una audiencia cada vez más crítica y participativa.

