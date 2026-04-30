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Rosalía recibirá el premio Compositora Internacional del Año en los Ivors 2026

La cantautora española lanzó su álbum “LUX”, escrito en 13 idiomas

30 de abril de 2026 - 8:29 AM

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La cantante española Rosalía. (Instagram (@rosalia.vt_)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - La cantautora española Rosalía recibirá el premio a la Compositora Internacional del Año en los galardones Ivors 2026, en colaboración con Amazon Music, informó este jueves la Academia Ivory, organización líder para compositores en el Reino Unido.

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En un comunicado divulgado hoy, la academia señala que el premio reconoce a una compositora internacional cuyas canciones han tenido un impacto cultural y comercial en el Reino Unido en el último año.La cantautora española lanzó su álbum LUX en 2025, con éxitos como “La Perla”, “Berghain” o “Reliquia”. Escrito en 13 idiomas, LUX representó no solo un paso adelante artístico audaz e innovador para Rosalía, sino también un proyecto revelador que trascendió las barreras lingüísticas y de género, indica la nota.

Ivors subraya que Rosalía se arraiga en la tradición, con una composición que fluye con naturalidad a través de la forma, el idioma y el género, creando obras que se sienten a la vez profundamente auténticas y singularmente originales.LUX consiguió alcanzar el número 1 en cinco listas de Billboard, debutando en el número 4 del Billboard 200, y fue nombrado uno de los mejores álbumes del año por Rolling Stone, Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Roberto Neri, director ejecutivo de la Academia Ivors, señaló en la nota el orgullo de “celebrar a Rosalía como Compositora Internacional del Año. Sus canciones han cautivado al público de todo el mundo. Con letras en más de 13 idiomas, Rosalía ha derribado barreras y fronteras”.

Asimismo, el presidente de la Academia, Tom Gray, resaltó que, “con su talento, musicalidad e intelecto, Rosalía redefine el concepto de composición.

Su obra fusiona tradición y experimentación con una precisión e impacto extraordinarios, creando canciones que evolucionan constantemente y nos sumergen por completo en su universo”.Los premios Ivor, que se entregarán en Londres el próximo 21 de mayo, celebran el arte, el impacto cultural y la importancia perdurable de las canciones.

Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares.Un estilo que rápidamente evolucionó cuando presentó el video de su tema "Malamente", el primer sencillo del disco "El mal querer" (2018), en el que mantiene la esencia flamenca mezclada con aires callejeros pero sin perder sofisticaciónEn esta nueva era, Rosalía se vuelca a un minimalismo místico y una estética religiosa y espiritual
1 / 10 | Rosalía y su sentido de la moda. Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares. - Instagram (@rosalia.vt)

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RosalíaMúsica
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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