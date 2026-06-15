Cantante abandona la banda Presuntos Implicados por supuesto “maltrato” y “control extremo”

Madrid - La cantante española Lydia Rodríguez, vocalista del conjunto Presuntos Implicados durante 17 años, anunció este lunes que abandona la banda por un “control extremo” sobre su físico, un “maltrato” del que considera cómplices a sus compañeros.

La artista denunció en sus redes sociales que lo que se veía frente a los focos era muy diferente entre bambalinas: “Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto”, y además asegura que fue objeto de una presión estética constante que la desgastó psicológicamente.

“Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo”, y añade que el control fue “tan extremo” que no tenía libertad de expresión tampoco sobre los temas a comentar en sus redes sociales personales.

La presión era tal, relata, que un mánager de la banda llegó a decirle: “Cuando subas al escenario todos te tienen que querer follar”, algo por la que dice no haber recibido ninguna disculpa.Pero lo más doloroso, señala Rodríguez, ha sido “la absoluta falta de compañerismo” de los otros dos integrantes del grupo: “Fueron cómplices de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron. Soporté situaciones intolerables alimentadas por su ego exagerado”.

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La artista ha comentado que después de estas experiencias entiende los motivos que llevaron a Sole Giménez, la vocalista original de Presuntos Implicados, a abandonar la banda.

Rodríguez añade que tampoco se le permitía trabajar cuando el grupo “no generaba dinero y económicamente las cosas eran difíciles”, y recuerda que hace tiempo que no tienen ni disco ni actuaciones previstas.

“No tiene ningún sentido seguir estancada en un lugar donde no hay proyectos, no hay evolución, no te dejan avanzar y, sobre todo, no hay respeto humano ni profesional”, incidió.

La vocalista, que cierra esta etapa dando las gracias al público por su “amor incondicional” y por arroparla desde el primer día, se despide con “la cabeza alta y muy ilusionada por el futuro”.