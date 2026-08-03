Estos son los ganadores del True Colors Fest 2026

El True Colors Fest anunció durante los ganadores de esta su sexta edición, cartelera teatral que se realizó del 18 de junio al 26 de julio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Este año en el True Colors Fest se presentaron seis obras, por lo que el jurado, compuesto por reconocidos y conocedores de la industria teatral tuvieron la difícil responsabilidad de escoger los mejores trabajos de esta edición.

El jurado estuvo compuesto por la experimentada regidora de escena en las últimas tres décadas Aned Cruz, la versada actriz, diseñadora de luces y directora de escena Linnette Salas, el reconocido actor y mimo puertorriqueño Willie Denton, la reconocida y veterana productora de teatro Lolyn Paz y la artista multidisciplinaria puertorriqueña, actriz, cantante y compositora Yeidimar Ramos .

El True Colors Fest 2026 se engalanó con la participaron de las obras: “Hola Mamá”, “Hedwig and the Angry Inch”, “Viene Viene el Drag King”, “Seis”, “Vestido de Mujer” y “Todos Hablan de Jamie”.

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Los ganadores de la sexta edición del True Colors Fest fueron:

Mejor Producción - José Manuel Díaz - Corillo Eventos - Vestido de Mujer

Mejor Dirección - Axel Cintrón – Hola Mamá

Mejor Actuación Protagónica - Johanna Rosaly - Hola Mamá y Omar Torres – Hola Mamá

Mejor Actuación de Reparto - Jorge Armando Rivera – Vestido de Mujer y Aida Sofía – Todos Hablan de Jamie

Mejor Iluminación - Miguel Rosa – Hedwig and the Angry Inch

Mejor Vestuario – José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

Mejor Escenografía - José Manuel Díaz – Vestido de Mujer

Mejor Maquillaje - Hair Lab y Carlos Muñoz - Vestido de Mujer

Mejor Utilería - Ismanuelle Rodríguez y Vico Ortiz – Viene Viene el Drag King

Mejor Sonido - Juan Carlos Rodríguez y Bryan Ramos – Hedwig and the Angry Inch

Mejor Regiduría - Cristina Robles - Hola Mamá