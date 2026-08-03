“Spider-Man: Brand New Day” se convierte en el mejor estreno de este año

La película “Spider-Man: Brand New Day” recaudó el fin de semana de su estreno $927 millones en todo el mundo, lo que la convierte en el segundo mejor estreno de la historia tras “Avengers: Endgame” y ya es el mejor estreno del año, según datos de la web Box Office Mojo.

Tom Holland encarna por cuarta vez a “Peter Parker” y se convierte en uno de los actores con más tirón de la taquilla. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cosecha buenas críticas con un 90% en Rotten Tomatoes y una calificación ‘A’ en CinemaScore.

El filme ha recaudado $355 millones en Estados Unidos y $572 millones en el resto de mercados. China, con $121 millones de recaudación ha sido clave en el éxito del film, seguido de Reino Unido ($49 millones), México ($38 millones) e India ($31 millones).

“Es un estreno verdaderamente fenomenal”, señaló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme a Variety.

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“Este debut -añade- refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo; además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar”.

El primer Spider-Man protagonizado por Tom Holland ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), debutó con $117 millones en el mercado norteamericano y cerró la taquilla con $880 millones a nivel mundial. La secuela de 2019, ‘Spider-Man: Lejos de casa’, arrancó con $92 millones en Norteamérica e impulsó su recaudación global hasta los $1,130 millones. ’Spider-Man: No Way Home’ alcanzó cifras todavía mayores, con $1,900 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, gracias a la participación de los tres Spider-Man —Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield— que compartieron pantalla.

El filme, en el que también aparecen Zendaya y Mark Ruffalo, ha conseguido superar la cifra total obtenida durante dos semanas por ‘The Odyssey’ que suma $51 millones en la taquilla norteamericana y alcanza los $911.3 millones de dólares en todo el mundo.