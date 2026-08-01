Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
1 de agosto de 2026
87°Lluvias dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Spider-Man: Brand New Day” rompe récord en su preestreno

Superó a “Avengers: Endgame”, que desde el 2019 ostentaba la marca

1 de agosto de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tom Holland en una escena de "Spider-Man: Brand New Day." (Sony Pictures via AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

“Spider-Man: Brand New Day” rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en taquilla norteamericana, superando a “Avengers: Endgame”.

RELACIONADAS

La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya alcanzó la cifra en los preestrenos del jueves en 4,300 salas de cine, superando los 60 millones que obtuvo “Avengers: Endgame”, de 2019, que hasta entonces ostentaba el récord, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

Se prevé que la película de Sony y Marvel recaude entre 260 y 280 millones de dólares en su primer fin de semana.

Zendaya lució radiante al apostar por un vestido de alta costura de Tamara Ralph (colección otoño/invierno 2026), de crepé de seda color champán, adornado con bordados de cadenas y cristales.Zendaya lució una joyas de Mouawad y un broche de araña de Keren Wolf a juego. Tom Holland, Zendaya y Marisa Tomei
1 / 11 | Así desfilaron las estrellas en el estreno de Spider Man: Brand New Day. Zendaya lució radiante al apostar por un vestido de alta costura de Tamara Ralph (colección otoño/invierno 2026), de crepé de seda color champán, adornado con bordados de cadenas y cristales. - Alberto Pezzali

En 2021, “Spider-Man: No Way Home” obtuvo 50 millones de dólares en preestrenos, y en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1,921 millones de dólares en todo el mundo.

La película dirigida por Destin Daniel Cretton también se convirtió en el mejor preestreno del año superando a “The Odyssey”, de Christopher Nolan, que alcanzó 17.6 millones de dólares, seguido por “Toy Story 5”, con 17.5 millones, y “Michael” con 12.6 millones.

“Spider-Man: Brand New Day” ya había hecho historia antes de su estreno. El primer avance de la película alcanzó las 718.6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, la mayor cifra jamás registrada para un tráiler, y en solo cuatro días superó los 1,000 millones de vistas, convirtiéndose en el primero en llegar a esa marca.

El reparto de la película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Tags
Spider ManAvengersSonyMarvelTom Holland
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: