“Spider-Man: Brand New Day” rompe récord en su preestreno

“Spider-Man: Brand New Day” rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en taquilla norteamericana, superando a “Avengers: Endgame”.

La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya alcanzó la cifra en los preestrenos del jueves en 4,300 salas de cine, superando los 60 millones que obtuvo “Avengers: Endgame”, de 2019, que hasta entonces ostentaba el récord, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

Se prevé que la película de Sony y Marvel recaude entre 260 y 280 millones de dólares en su primer fin de semana.

1 / 11 | Así desfilaron las estrellas en el estreno de Spider Man: Brand New Day. Zendaya lució radiante al apostar por un vestido de alta costura de Tamara Ralph (colección otoño/invierno 2026), de crepé de seda color champán, adornado con bordados de cadenas y cristales. - Alberto Pezzali 1 / 11 Así desfilaron las estrellas en el estreno de Spider Man: Brand New Day Zendaya lució radiante al apostar por un vestido de alta costura de Tamara Ralph (colección otoño/invierno 2026), de crepé de seda color champán, adornado con bordados de cadenas y cristales. Alberto Pezzali Compartir

En 2021, “Spider-Man: No Way Home” obtuvo 50 millones de dólares en preestrenos, y en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1,921 millones de dólares en todo el mundo.

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La película dirigida por Destin Daniel Cretton también se convirtió en el mejor preestreno del año superando a “The Odyssey”, de Christopher Nolan, que alcanzó 17.6 millones de dólares, seguido por “Toy Story 5”, con 17.5 millones, y “Michael” con 12.6 millones.

“Spider-Man: Brand New Day” ya había hecho historia antes de su estreno. El primer avance de la película alcanzó las 718.6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, la mayor cifra jamás registrada para un tráiler, y en solo cuatro días superó los 1,000 millones de vistas, convirtiéndose en el primero en llegar a esa marca.