8 estrenos en Netflix y otras plataformas para disfrutar en agosto

Aunque agosto llega con un ritmo más tranquilo en las plataformas de “streaming” y sin tantos estrenos de producciones grandes, como ha ocurrido en otros meses, eso no significa que falten buenas opciones para disfrutar. Al contrario, hay varias producciones que merecen la pena darle una oportunidad. Por eso, mostramos a continuación algunos de los lanzamientos más destacados del mes para que vayas haciendo tus planes. ¡Prepara el popcorn, ponte cómodo y descubre qué ver en los próximos días!

Sterling Point

Estreno: 5 de agosto de 2026

Formato: Serie

De qué trata: Un conmovedor drama sobre el paso a la adultez que sigue la vida de Annie Jacobson (Ella Rubin), de 17 años, quien fue criada en la ciudad de Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su padre adoptivo (Jay Duplass). Sin embargo, la vida de Annie da un giro inesperado al heredar una misteriosa isla en Canadá que pertenecía a su abuelo. Allí encontrará nuevos amigos, romances y oscuros secretos familiares.

Ted Lasso

Estreno: 5 de agosto de 2026

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Formato: Serie

De qué trata: En la esperada cuarta temporada de 10 episodios, el querido entrenador Ted Lasso (Jason Sudeikis) regresa a la ciudad de Richmond, en Inglaterra, para asumir su mayor desafío hasta el momento: dirigir a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y su equipo aprenderán a creer y tomar riesgos que jamás creyeron posibles.

The Last House

Estreno: 7 de agosto de 2026

Formato: Película

De qué trata: Este intenso thriller de ciencia ficción y terror muestra a una familia, liderada por una pareja de esposos (Wagner Moura y Greta Lee), quienes quedan repentinamente atrapados dentro de su casa sin posibilidad de salir. Sin entender lo que sucede afuera, deberán unirse para sobrevivir tanto a la falta de recursos como a la misteriosa y amenazante fuerza que los mantiene en confinamiento.

Un hijo propio

Estreno: 13 de agosto de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

De qué trata: Devastada por repetidos abortos espontáneos y abrumada por la presión social, Alejandra, una mujer recién casada, finge un embarazo. Lo que comienza como una mentira desesperada se convierte en un complejo engaño que termina desatando un escándalo mediático nacional. Dirigido por la nominada al Óscar, Maite Alberdi, este documental explora la verdad, la familia y el peso de las expectativas sociales.

Don’t Say Good Luck

Estreno: 14 de agosto de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: En esta comedia dramática, la joven estudiante Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) está lista para brillar como la estrella principal del musical de su escuela superior. Sin embargo, justo cuando se prepara para el gran escenario, descubre que tendrá que lidiar con mucho más drama en su propio hogar que el que vive en la actuación.

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Camp Rock 3

Estreno: 14 de agosto de 2026

Formato: Película

De qué trata: Cuando la famosa banda Connect 3 (Nick, Joe y Kevin Jonas) pierde a su acto telonero para su esperada gira de conciertos, deciden regresar a Camp Rock en busca del nuevo gran talento musical. Mientras los acampantes compiten entusiasmados por la oportunidad de abrir el concierto de sus ídolos, la rivalidad pondrá a prueba sus amistades y dará lugar a inesperadas alianzas y romances.

Lanterns

Estreno: 16 de agosto de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: Ambientada en el universo de DC Studios, esta serie sigue a John Stewart (Aaron Pierre), un nuevo recluta de los Linternas Verdes, y a Hal Jordan (Kyle Chandler), uno de los miembros más experimentados y legendarios del cuerpo. Juntos, estos policías intergalácticos se ven atrapados en un misterioso caso de asesinato que los lleva a investigar una oscura conspiración.

Toda la verdad de mis mentiras

Estreno: 28 de agosto de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie