8 estrenos en Netflix y otras plataformas para disfrutar en agosto
Prepárate para descubrir qué ver este mes entre producciones llenas de drama, comedia y misterio
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
Aunque agosto llega con un ritmo más tranquilo en las plataformas de “streaming” y sin tantos estrenos de producciones grandes, como ha ocurrido en otros meses, eso no significa que falten buenas opciones para disfrutar. Al contrario, hay varias producciones que merecen la pena darle una oportunidad. Por eso, mostramos a continuación algunos de los lanzamientos más destacados del mes para que vayas haciendo tus planes. ¡Prepara el popcorn, ponte cómodo y descubre qué ver en los próximos días!
Estreno: 5 de agosto de 2026
Plataforma: Amazon Prime Video
Formato: Serie
De qué trata: Un conmovedor drama sobre el paso a la adultez que sigue la vida de Annie Jacobson (Ella Rubin), de 17 años, quien fue criada en la ciudad de Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su padre adoptivo (Jay Duplass). Sin embargo, la vida de Annie da un giro inesperado al heredar una misteriosa isla en Canadá que pertenecía a su abuelo. Allí encontrará nuevos amigos, romances y oscuros secretos familiares.
Estreno: 5 de agosto de 2026
Plataforma: Apple TV+
Formato: Serie
De qué trata: En la esperada cuarta temporada de 10 episodios, el querido entrenador Ted Lasso (Jason Sudeikis) regresa a la ciudad de Richmond, en Inglaterra, para asumir su mayor desafío hasta el momento: dirigir a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y su equipo aprenderán a creer y tomar riesgos que jamás creyeron posibles.
Estreno: 7 de agosto de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Película
De qué trata: Este intenso thriller de ciencia ficción y terror muestra a una familia, liderada por una pareja de esposos (Wagner Moura y Greta Lee), quienes quedan repentinamente atrapados dentro de su casa sin posibilidad de salir. Sin entender lo que sucede afuera, deberán unirse para sobrevivir tanto a la falta de recursos como a la misteriosa y amenazante fuerza que los mantiene en confinamiento.
Estreno: 13 de agosto de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Documental
De qué trata: Devastada por repetidos abortos espontáneos y abrumada por la presión social, Alejandra, una mujer recién casada, finge un embarazo. Lo que comienza como una mentira desesperada se convierte en un complejo engaño que termina desatando un escándalo mediático nacional. Dirigido por la nominada al Óscar, Maite Alberdi, este documental explora la verdad, la familia y el peso de las expectativas sociales.
Estreno: 14 de agosto de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Película
De qué trata: En esta comedia dramática, la joven estudiante Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) está lista para brillar como la estrella principal del musical de su escuela superior. Sin embargo, justo cuando se prepara para el gran escenario, descubre que tendrá que lidiar con mucho más drama en su propio hogar que el que vive en la actuación.
Estreno: 14 de agosto de 2026
Plataforma: Disney+
Formato: Película
De qué trata: Cuando la famosa banda Connect 3 (Nick, Joe y Kevin Jonas) pierde a su acto telonero para su esperada gira de conciertos, deciden regresar a Camp Rock en busca del nuevo gran talento musical. Mientras los acampantes compiten entusiasmados por la oportunidad de abrir el concierto de sus ídolos, la rivalidad pondrá a prueba sus amistades y dará lugar a inesperadas alianzas y romances.
Estreno: 16 de agosto de 2026
Plataforma: HBO Max
Formato: Serie
De qué trata: Ambientada en el universo de DC Studios, esta serie sigue a John Stewart (Aaron Pierre), un nuevo recluta de los Linternas Verdes, y a Hal Jordan (Kyle Chandler), uno de los miembros más experimentados y legendarios del cuerpo. Juntos, estos policías intergalácticos se ven atrapados en un misterioso caso de asesinato que los lleva a investigar una oscura conspiración.
Estreno: 28 de agosto de 2026
Plataforma: Netflix
Formato: Serie
De qué trata: Esta miniserie española cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que han compartido un apartamento durante años. Junto a su grupo de amigos, se embarcan en un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans). Lo que debía ser una divertida aventura de verano, se transforma en una bomba de tiempo a medida que los secretos guardados entre ellos comienzan a salir a la luz.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: