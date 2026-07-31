Atrasado por la lluvia el recibimiento de Miss Universe Puerto Rico 2026 en San Sebastián
La soberana, Jennifer Barreto, envió un saludo desde la alcaldía del municipio a través de las redes sociales
31 de julio de 2026 - 7:33 PM
31 de julio de 2026 - 7:33 PM
La lluvia que afectó esta tarde la región noroeste alteró los planes del esperado recibimiento de Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, en el pueblo de San Sebastián, donde residentes y visitantes se darían cita para celebrar el triunfo de la nueva soberana de la belleza puertorriqueña.
El evento, organizado como parte de la edición especial de Pepino Arte Vivo bajo el lema “San Sebastián recibe a su reina”, sufrió un retraso luego de que las precipitaciones provocaran ajustes en el itinerario programado para la bienvenida oficial.
La noticia fue confirmada por la propia reina de belleza, quien se conectó a través de las redes sociales de la organización nacional para saludar a sus seguidores. Barreto, de igual modo, aclaró que pronto se reuniría con quienes la esperan en el festejo.
“Mi querido San Sebastián y Puerto Rico, gracias por estar aquí, en mi recibimiento, en el día de hoy. Estoy ya en San Sebastián, en la alcaldía, y los espero en el Estadio Juan Jose ‘Titi’ Beniquez. Nos atrasó un poco la lluvia, pero por ahí vamos”, indicó “La Barreto”, como es conocida por sus seguidores.
A pesar de las condiciones meteorológicas, el entusiasmo de los asistentes no ha disminuido. Familias, seguidores y comerciantes permanecen en el casco urbano a la espera de que mejore el tiempo para poder participar de la actividad dedicada a la beldad, quien representó a San Sebastián durante su camino hacia la corona nacional.
La celebración contempla un recorrido por las principales calles del municipio y una actividad artística y protocolar para reconocer el logro de Barreto, quien se convirtió en Miss Universe Puerto Rico 2026 el pasado junio.
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