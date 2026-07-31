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La rockera Patti Smith se encuentra con otra leyenda de Chicago, el Papa León XIV

La leyenda del rock tuvo un encuentro memorable con el pontífice en el Palacio Apostólico

31 de julio de 2026 - 4:14 PM

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El papa León XIV pronuncia unas palabras mientras asiste al encuentro de oración y fraternidad «Cántico de la Paz» en Borgo Laudato Si', en Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros (19 millas) al suroeste de Roma, Italia, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) (Alessandra Tarantino)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ROMA — La leyenda del rock Patti Smith se mostró muy emocionada y casi sin palabras cuando se reunió el viernes con el papa León XIV.

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“Hola”, dijo ella en voz baja mientras se sentaba frente a Leo, en su despacho del Palacio Apostólico.

Con un collar con un crucifijo y su característico peinado de trenzas, Smith se ha convertido en una figura cada vez más destacada en el Vaticano gracias a su amistad con el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del Ministerio de Cultura del Vaticano.

Ha afirmado que, aunque no es católica, se sintió especialmente atraída por el papa Francisco y su “sentido de la humanidad amable, abierta y firme”.

También sentía cierta atracción por el papa Juan Pablo I: su canción de 1979, “Wave”, trata sobre una conversación imaginaria con el papa, que acababa de fallecer tras un papado de 33 días. Empieza con un “Hola. Hola”, pronunciado con la misma voz susurrante que Smith utilizó con Leo el viernes.

El Papa, sin duda, conocía bien la melodía. “Ha sido maravilloso”, dijo.

A principios de este año, Smith actuó durante la inauguración del pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia, la feria de arte contemporáneo. El evento, celebrado el 8 de mayo, coincidió con el aniversario de la elección de León.

Spadaro, que acompañó a Smith en la audiencia del viernes, afirmó que el encuentro entre los dos natos de Chicago duró unos 40 minutos. En un mensaje de texto, afirmó que “parecía más bien una conversación entre dos personas que descubrían que eran viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos a partir de palabras y música, sueños, visiones y esperanzas, tanto del pasado como del presente”.

Al final, Smith dijo: “Adiós. Adiós”.

Smith conoció a Francis en 2013 y cantó para él en 2014. Cuando él falleció, el 21 de abril de 2025, ella publicó un poema en las redes sociales en el que comparaba a Francis con un diente de león, “humilde pero fuerte”.

“La naturaleza, la poesía y el sufrimiento echarán de menos a su defensora”, escribió.

Era la segunda vez que Leo se encontraba con una leyenda de la música esta semana. El miércoles, Leo asistió a un concierto que el tenor Andrea Bocelli ofreció en su honor.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Papa León XIV
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