Se calienta la cocina de “Top Chef VIP 5″: Telemundo anuncia nueva fecha de estreno
El exigente jurado estará integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez
31 de julio de 2026 - 2:41 PM
31 de julio de 2026 - 2:41 PM
Telemundo anunció que la esperada quinta temporada de “Top Chef VIP” tiene nueva fecha de estreno: el martes, 11 de agosto, a las 7:00 p.m.
Bajo la conducción de Carmen Villalobos, 20 celebridades se enfrentarán al reto culinario más exigente de la televisión hispana en una competencia llena de ingredientes inesperados, desafíos de alto nivel, eliminaciones cargadas de emoción y momentos que sorprenderán tanto dentro como fuera de la cocina.
Solo uno de los competidores logrará llevarse el codiciado título de “Top Chef VIP” y el gran premio de $200,000.
Estas celebridades encenderán los fogones en busca de conquistar el paladar del exigente jurado, integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez.
Estas son las 20 personalidades que aceptaron este desafío:
La audiencia podrá disfrutar de los episodios de “Top Chef VIP” en vivo por la señal abierta de Telemundo. Los episodios, asimismo, estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.
También pueden ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: