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Se calienta la cocina de “Top Chef VIP 5″: Telemundo anuncia nueva fecha de estreno

El exigente jurado estará integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez

31 de julio de 2026 - 2:41 PM

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"Top Chef VIP" volverá a contar con la conducción de la colombiana Carmen Villalobos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo anunció que la esperada quinta temporada de “Top Chef VIP” tiene nueva fecha de estreno: el martes, 11 de agosto, a las 7:00 p.m.

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Bajo la conducción de Carmen Villalobos, 20 celebridades se enfrentarán al reto culinario más exigente de la televisión hispana en una competencia llena de ingredientes inesperados, desafíos de alto nivel, eliminaciones cargadas de emoción y momentos que sorprenderán tanto dentro como fuera de la cocina.

Solo uno de los competidores logrará llevarse el codiciado título de “Top Chef VIP” y el gran premio de $200,000.

¿Qué celebridades participarán?

Estas celebridades encenderán los fogones en busca de conquistar el paladar del exigente jurado, integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez.

Estas son las 20 personalidades que aceptaron este desafío:

  • Athenea Pérez
  • Aylín Mujica
  • Carlos “Caramelo” Cruz
  • Carlos Ferro
  • Carlos Ponce
  • Diana Haro
  • Gaby Borges
  • Guty Carrera
  • José Joel
  • Kelly Ríos
  • Lupillo Rivera
  • Mauricio Garza
  • Miguel Arce
  • Nailea Norvind
  • Nievelis González
  • Ninel Conde
  • Pedro Luis “La Divaza” Figueroa
  • Roberto Romano
  • Sheynnis Palacios
  • Stephanie Salas

¿Cómo ver el “reality show”?

La audiencia podrá disfrutar de los episodios de “Top Chef VIP” en vivo por la señal abierta de Telemundo. Los episodios, asimismo, estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

También pueden ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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