Se calienta la cocina de “Top Chef VIP 5″: Telemundo anuncia nueva fecha de estreno

Telemundo anunció que la esperada quinta temporada de “Top Chef VIP” tiene nueva fecha de estreno: el martes, 11 de agosto, a las 7:00 p.m.

Bajo la conducción de Carmen Villalobos, 20 celebridades se enfrentarán al reto culinario más exigente de la televisión hispana en una competencia llena de ingredientes inesperados, desafíos de alto nivel, eliminaciones cargadas de emoción y momentos que sorprenderán tanto dentro como fuera de la cocina.

Solo uno de los competidores logrará llevarse el codiciado título de “Top Chef VIP” y el gran premio de $200,000.

¿Qué celebridades participarán?

Estas celebridades encenderán los fogones en busca de conquistar el paladar del exigente jurado, integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez.

Estas son las 20 personalidades que aceptaron este desafío:

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Athenea Pérez

Aylín Mujica

Carlos “Caramelo” Cruz

Carlos Ferro

Carlos Ponce

Diana Haro

Gaby Borges

Guty Carrera

José Joel

Kelly Ríos

Lupillo Rivera

Mauricio Garza

Miguel Arce

Nailea Norvind

Nievelis González

Ninel Conde

Pedro Luis “La Divaza” Figueroa

Roberto Romano

Sheynnis Palacios

Stephanie Salas

¿Cómo ver el “reality show”?

La audiencia podrá disfrutar de los episodios de “Top Chef VIP” en vivo por la señal abierta de Telemundo. Los episodios, asimismo, estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

También pueden ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.