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Aylín Mujica regresará a “Top Chef VIP 5″ tras la muerte de su hijo

La actriz cubana retomará las grabaciones del “reality show” de Telemundo apenas unos días después del fallecimiento de Mauro Menéndez

28 de julio de 2026 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aylín Mujica: Actriz y conductora cubana. (Suministrada)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aylín Mujica confirmó que volverá a las grabaciones de “Top Chef VIP 5″ tras enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su hijo, Mauro Menéndez.

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La actriz explicó que su decisión responde al deseo que, asegura, habría tenido su hijo de verla continuar con su carrera profesional.

Durante una entrevista concedida a “La Mesa Caliente”, la artista reveló que retomará su participación en el reality culinario de Telemundo porque considera que esa habría sido la voluntad de Mauro.

Un regreso marcado por el duelo

Mujica recordó que recibió la noticia del fallecimiento de su hijo mientras se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa.

La producción le facilitó un vuelo de emergencia para trasladarse y reunirse con su familia, además de brindarle apoyo durante el difícil proceso.

La actriz destacó el respaldo que recibió por parte del equipo de producción, al que agradeció por actuar con sensibilidad y comprensión en medio de la tragedia.

Aylín explicó que regresar al trabajo forma parte de su proceso para sobrellevar el duelo y honrar la memoria de su hijo. También señaló que desea ser un ejemplo de fortaleza para sus otros hijos, convencida de que permanecer paralizada por el dolor no cambiaría lo sucedido.

Sus declaraciones han generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han expresado sus condolencias y respaldo a la actriz en este complicado momento.

Tags
Aylín MujicaTop Chef VIPTelemundo
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