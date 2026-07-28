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Carly Simon enfrenta el Parkinson en medio de su tratamiento contra el cáncer de piel

La cantante fue diagnosticada con la enfermedad neurológica que priva a las personas del control sobre sus movimientos

28 de julio de 2026 - 8:01 AM

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La cantante Carly Simon en el Festival de Cine de Tribeca de 2017 en Nueva York, el 19 de abril de 2017. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — La cantante Carly Simon ha sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson y recientemente recibió tratamiento por cáncer de piel, compartió la artista en un comunicado proporcionado a The Associated Press.

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“Muchas personas me han escrito, amablemente preguntándose por mi relativo silencio, preguntando cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, decía el comunicado de Simon el lunes.

La cantante, de 83 años, padecía artritis en una de sus caderas y en ambas rodillas, lo que derivó en cirugías de reemplazo de esas tres articulaciones. Pero su movilidad siguió disminuyendo. En ocasiones, afirmó, no podía caminar sin “ayuda considerable”.

“Mi familia y yo sabíamos que estaba pasando algo más. Después de una evaluación exhaustiva en la Clínica Mayo, me diagnosticaron Parkinson”, manifestó.

“Me ha tomado algo de tiempo comprender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería decir al respecto públicamente”, explicó.

“El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no puedo poner en marcha el día en absoluto. En otros, me da un poco más de margen para moverme, pensar, trabajar y sentirme como yo misma”.

El Parkinson es una enfermedad neurológica que priva a las personas del control sobre sus movimientos. Por lo general, comienza con temblores y se caracteriza por movimientos lentos, una marcha arrastrando los pies, extremidades rígidas, problemas de equilibrio y habla arrastrada.

Alrededor de un millón de estadounidenses viven con Parkinson, y 10 millones de personas en todo el mundo, estima la Fundación Parkinson. Suele aparecer después de los 60 años, aunque a veces se desarrolla antes de los 50.

No se conoce la causa exacta, pero el Parkinson se desarrolla cuando las células que producen uno de los mensajeros químicos del cerebro, la dopamina, comienzan a deteriorarse y morir.

No existe cura, pero hay tratamientos, incluidos medicamentos que afectan los niveles de dopamina y un dispositivo implantado quirúrgicamente que bloquea los temblores. Los pacientes también pueden beneficiarse de terapia física y terapia ocupacional.

“Comencé el tratamiento, incluido tomar medicación para ayudar con la rigidez y otros síntomas”, señaló Simon. “No hay un calendario ordenado ni predecible para la enfermedad. No consulta mi agenda antes de decidir qué tipo de día voy a tener”.

También compartió que, al mismo tiempo, recibió tratamiento por un carcinoma basocelular, una forma común de cáncer de piel, en el rostro.

Se sometió a una cirugía y el cáncer fue extirpado, “pero la cirugía afectó mi apariencia y me hizo sentir más cohibida al ser vista en público”, comentó.

Afirmó que la música ha sido un bálsamo y que publicará “Comes in Waves” el 14 de agosto, su primer álbum de canciones originales desde 2008.

“Trabajar en la música dio forma a días que no siempre tenían mucha forma. Me dio un lugar adonde ir sin tener que salir de la habitación”, continuó. “Me recordó que la enfermedad puede cambiar tu vida sin convertirse en la totalidad de tu vida”.

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CáncerpielParkinson
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