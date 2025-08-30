Investigadores del RUM publican estudio sobre hepatitis C y Parkinson en reconocida revista científica

“El artículo presenta resultados sobre la correlación entre las condiciones estudiadas, y también pone en el mapa nuestra filosofía de investigación, desarrollada en el RUM. Proponemos resolver problemas tradicionalmente tratados con herramientas bioinformáticas bajo una óptica de optimización matemática”, precisó este sábado el doctor Mauricio Cabrera Ríos, catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial del RUM, vía comunicado.

La investigación fue realizada por Cabrera Ríos y las doctoras Isis Narváez Bandera, egresada del programa doctoral en Bioingeniería, y Clara E. Isaza Brando, catedrática del Departamento de Biología. El esfuerzo también contó con la colaboración de estudiantes doctorales y subgraduadas de Biología.

Equipo de investigadores del estudio sobre hepatitis C y Parkinson, del RUM. (Suministrada)

“Este en particular fue un esfuerzo de alrededor de tres años. La doctora Narváez Bandera comenzó el tema como parte de su tesis doctoral. Más adelante se unieron el doctor Deiver Suárez, quien también se graduó este verano, y las jóvenes Coral Castro, Alaina Camasta y Morelia Durán, del Departamento de Biología. Nos reuníamos semanalmente para avanzar hasta culminar el manuscrito que sometimos a Scientific Reports. Tras un riguroso proceso de revisión por seis evaluadores, lo cual es poco común, finalmente recibimos la aprobación. Esta publicación refleja un compromiso constante y colaborativo que se mantuvo durante más de tres años”, expresó, por su parte, Isaza Brando.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, la propuesta se distingue no solo por sus hallazgos, sino por su enfoque metodológico innovador, al que denominaron “BioOptimatics”.