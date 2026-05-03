Colombia fija tres condiciones indispensables para acceder a enviar 80 hipopótamos a India

El futuro de decenas de hipopótamos que hoy habitan la cuenca del río Magdalena entró en una fase decisiva. El Gobierno de Colombia formalizó las condiciones bajo las cuales podría autorizar su traslado a India, en respuesta al interés manifestado por el centro de rescate Vantara, propiedad del empresario Anant Ambani.

La medida, según reveló ‘Portafolio’, marca un punto de inflexión en la gestión de una especie declarada invasora, cuyo crecimiento ha derivado en una emergencia ambiental con impactos en ecosistemas y comunidades.

Un proceso entre Estados, no entre privados​

De acuerdo con la información publicada por ‘Portafolio’, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió una comunicación oficial a la Autoridad Administrativa CITES de la India en la que establece tres pilares obligatorios para avanzar en la eventual translocación de 80 ejemplares de Hippopotamus amphibius.

La cartera fue enfática en un punto clave: no se trata de un acuerdo entre particulares, sino de una operación que debe cumplir estándares internacionales y contar con la validación de ambos Estados.

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1. Primer requisito: permisos internacionales y legalidad​

El primer filtro es de carácter jurídico. Colombia solicitó a la India confirmar si puede otorgar los permisos de importación requeridos, conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Según el documento citado por ‘Portafolio’, esto equivale a una especie de “visa” para los animales, sin la cual no podría iniciarse ningún traslado. La normativa internacional exige que el país receptor demuestre que cuenta con regulaciones para manejar especies potencialmente invasoras.

2. Capacidad técnica y bienestar animal, en el centro

El segundo pilar se enfoca en las condiciones que ofrecería el centro Vantara, ubicado en Jamnagar, Gujarat.

Colombia exige certificaciones técnicas que garanticen el bienestar de los animales.

Entre los aspectos evaluados están:

Disponibilidad de espacio adecuado para 80 ejemplares.

Existencia de personal especializado, como veterinarios y biólogos.

Protocolos de manejo y cuidado bajo estándares internacionales.

Tratamientos de salud definidos para los animales.

Este punto cobra relevancia si se considera que los hipopótamos pueden pesar hasta dos toneladas, lo que implica desafíos logísticos y sanitarios significativos.

3. Supervisión estatal: condición indispensable

El tercer requisito apunta a evitar vacíos de control. El Ministerio solicita que el Gobierno de la India confirme que tiene pleno conocimiento del destino de los animales y que ejercerá supervisión sobre su manejo.

La intención, según la información citada, es que el Estado receptor asuma responsabilidad directa y garantice que el centro Vantara cumpla la normativa local durante toda la permanencia de los ejemplares.

Una especie invasora en expansión

Los hipopótamos fueron declarados especie invasora en Colombia en 2022, tras evidenciarse su rápida expansión en la cuenca del Magdalena. Esta situación ha generado impactos sobre:

Ecosistemas fluviales.

Especies nativas.

Seguridad de comunidades, especialmente pescadores.

El ofrecimiento desde India surge en medio de ese contexto, como alternativa a otras medidas de control poblacional dentro del país, entre ellas, la eutanasia.

El proceso, sin embargo, aún no está definido. Según el Ministerio de Ambiente, la respuesta del Gobierno indio es el requisito habilitante para avanzar.