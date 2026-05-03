Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Colombia fija tres condiciones indispensables para acceder a enviar 80 hipopótamos a India

Así le respondió el Gobierno colombiano al empresario Anant Ambani tras manifestar interés en los animales

3 de mayo de 2026 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se trata de un acuerdo entre particulares, sino de una operación que debe cumplir estándares internacionales y contar con la validación de ambos Estados. (The Associated Press)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El futuro de decenas de hipopótamos que hoy habitan la cuenca del río Magdalena entró en una fase decisiva. El Gobierno de Colombia formalizó las condiciones bajo las cuales podría autorizar su traslado a India, en respuesta al interés manifestado por el centro de rescate Vantara, propiedad del empresario Anant Ambani.

RELACIONADAS

La medida, según reveló ‘Portafolio’, marca un punto de inflexión en la gestión de una especie declarada invasora, cuyo crecimiento ha derivado en una emergencia ambiental con impactos en ecosistemas y comunidades.

Un proceso entre Estados, no entre privados​

De acuerdo con la información publicada por ‘Portafolio’, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió una comunicación oficial a la Autoridad Administrativa CITES de la India en la que establece tres pilares obligatorios para avanzar en la eventual translocación de 80 ejemplares de Hippopotamus amphibius.

La cartera fue enfática en un punto clave: no se trata de un acuerdo entre particulares, sino de una operación que debe cumplir estándares internacionales y contar con la validación de ambos Estados.

1. Primer requisito: permisos internacionales y legalidad​

El primer filtro es de carácter jurídico. Colombia solicitó a la India confirmar si puede otorgar los permisos de importación requeridos, conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Según el documento citado por ‘Portafolio’, esto equivale a una especie de “visa” para los animales, sin la cual no podría iniciarse ningún traslado. La normativa internacional exige que el país receptor demuestre que cuenta con regulaciones para manejar especies potencialmente invasoras.

2. Capacidad técnica y bienestar animal, en el centro

El segundo pilar se enfoca en las condiciones que ofrecería el centro Vantara, ubicado en Jamnagar, Gujarat.

Colombia exige certificaciones técnicas que garanticen el bienestar de los animales.

Entre los aspectos evaluados están:

  • Disponibilidad de espacio adecuado para 80 ejemplares.
  • Existencia de personal especializado, como veterinarios y biólogos.
  • Protocolos de manejo y cuidado bajo estándares internacionales.
  • Tratamientos de salud definidos para los animales.

Este punto cobra relevancia si se considera que los hipopótamos pueden pesar hasta dos toneladas, lo que implica desafíos logísticos y sanitarios significativos.

3. Supervisión estatal: condición indispensable

El tercer requisito apunta a evitar vacíos de control. El Ministerio solicita que el Gobierno de la India confirme que tiene pleno conocimiento del destino de los animales y que ejercerá supervisión sobre su manejo.

La intención, según la información citada, es que el Estado receptor asuma responsabilidad directa y garantice que el centro Vantara cumpla la normativa local durante toda la permanencia de los ejemplares.

Una especie invasora en expansión

Los hipopótamos fueron declarados especie invasora en Colombia en 2022, tras evidenciarse su rápida expansión en la cuenca del Magdalena. Esta situación ha generado impactos sobre:

  • Ecosistemas fluviales.
  • Especies nativas.
  • Seguridad de comunidades, especialmente pescadores.

El ofrecimiento desde India surge en medio de ese contexto, como alternativa a otras medidas de control poblacional dentro del país, entre ellas, la eutanasia.

El proceso, sin embargo, aún no está definido. Según el Ministerio de Ambiente, la respuesta del Gobierno indio es el requisito habilitante para avanzar.

Aunque los diálogos se mantienen desde 2023, será la validación formal de la India la que determine si se puede ejecutar esta operación, considerada inédita por su escala y complejidad.

Tags
Breaking News IndiaColombiaHipopótamoPablo Escobar
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 3 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: