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¿Tienes un gato obeso? Conoce con qué frecuencia debes alimentarlo, según los expertos

Aunque no existe una fórmula general aplicable, el Pet Food Institute detalló algunos puntos claves

28 de abril de 2026 - 5:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La alimentación cumple un papel central en el cuidado de perros y gatos, y una de las consultas frecuentes entre cuidadores está relacionada con cuántas veces al día deben recibir comida. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantidad de veces que un perro o un gato debe comer al día no responde a una regla única. Factores como la edad, la condición física y los hábitos de cada animal influyen en la frecuencia de alimentación, según recomendaciones veterinarias.

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La alimentación cumple un papel central en el cuidado de perros y gatos, y una de las consultas frecuentes entre cuidadores está relacionada con cuántas veces al día deben recibir comida. Según explicó Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, no existe una fórmula general aplicable a todos los casos, pues cada animal tiene requerimientos particulares.

En los perros, la frecuencia de alimentación cambia con el paso de los años. Durante la etapa de crecimiento, los cachorros requieren entre tres y cuatro comidas diarias para responder a sus necesidades nutricionales y evitar descensos en los niveles de azúcar.

En la adultez, dos raciones al día suelen ser suficientes para la mayoría de los perros. En animales mayores, el esquema puede variar: algunos mantienen esta rutina, mientras otros necesitan porciones más pequeñas distribuidas en varios momentos del día para facilitar la digestión.

Las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies defienden la permanencia de los gatos del Paseo del Morro, en el Viejo San Juan.Ambas entidades solicitaron al Tribunal Federal que les conceda acceso restricto a la porción de la vereda que estará cerrada, por más de un año, debido a un proyecto de restauración a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).La demanda contra Parques Nacionales y el USACE –presentada a principios de diciembre– detalla que el proyecto podría tomar hasta 18 meses.
1 / 10 | Bloqueados hasta por 18 meses: bajo asedio los gatos del Paseo del Morro por proyecto de restauración. Las organizaciones Save a Gato y Alley Cat Allies defienden la permanencia de los gatos del Paseo del Morro, en el Viejo San Juan. - Xavier Araújo

En los gatos, las pautas son distintas. Cifuentes explicó que los felinos suelen ser “comedores de bocados”, por lo que tienden a consumir pequeñas cantidades varias veces durante el día.

1. Gatitos: al menos tres comidas diarias.

2. Gatos adultos: alimento disponible durante el día si no existe tendencia al sobrepeso, o raciones controladas dos o tres veces al día.

3. Gatos mayores o con condiciones médicas: porciones más fraccionadas bajo seguimiento veterinario.

Además del número de comidas, el especialista señaló que la regularidad en los horarios y el control de porciones son aspectos relevantes dentro del manejo alimentario. También recomendó observar cambios en el apetito, restos de comida o señales de hambre, ya que pueden indicar la necesidad de modificar el plan de alimentación.

El Pet Food Institute advirtió que perros y gatos necesitan más de 40 nutrientes esenciales para conservar su salud, por lo que una dieta basada solo en sobras o preparaciones caseras podría no cubrir esos requerimientos.

Los especialistas coinciden en que cada mascota requiere una evaluación individual para definir cantidad, frecuencia y tipo de alimento. La recomendación es consultar con un veterinario para establecer un esquema ajustado a las necesidades de cada animal.

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