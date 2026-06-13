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Convocan a la ciudadanía a vista pública sobre nuevo plan del Estuario de la Bahía de San Juan

Los interesados en participar en la audiencia de revisión del documento podrán hacerlo en persona o de manera virtual

13 de junio de 2026 - 3:42 PM

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07 DE ABRIL DE 2015 SAN JUAN, PR Trabajos de el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan con motivo de la limpieza en el Islote de Esperanza. En la foto siembra de manglares en la Laguna de Condado (ANDRE KANG / andre.kang@gfrmedia.com) (Andre Kang)
Melanie Ortiz Álvarez
Por Melanie Ortiz Álvarez
Becaria de la American Association for the Advancement of Sciencemelanie.ortiz@gfrmedia.com

El equipo del Estuario de la Bahía de San Juan exhortó a la ciudadanía a participar en el proceso de revisión de su plan de acción para la siguiente década, que profundizará en temas como infraestructura sostenible, manejo ante desastres naturales y estrategias para involucrar al pueblo en la conservación.

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La organización convocó al pueblo a una vista pública planificada para el martes 16 de junio a las 4:00 p.m. en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, en Hato Rey. Los interesados en deponer también podrán hacerlo de manera virtual por Zoom. Para participar, deben registrarse en la página web del Estuario.

“Por primera vez, hemos incorporado metas específicas para determinar la resiliencia que aporta la región metro ante huracanes y otros desastres naturales”, explicó Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario.

El equipo del Estuario espera que el desarrollo de bases de datos y la colaboración de los ciudadanos científicos esclarezca la capacidad de manejo del área costera ante estas disrupciones. “Si no tenemos energía, si no podemos movernos, ¿aún podemos mantener estas infraestructuras? Eso es lo que estamos evaluando con esta nueva parte del plan”, añadió Torres Barreto.

El Programa Nacional de Estuarios (NEP, por sus siglas en inglés) requiere el desarrollo de planes comprensivos de gestión y manejo para todos los estuarios en su programa. Puerto Rico cuenta con el único estuario registrado fuera de los Estados Unidos continentales, y el único localizado en una región tropical.

Para el Estuario, es instrumental obtener el insumo del pueblo puertorriqueño, ya que “al tener la perspectiva de profesionales y ciudadanos, (el plan) recobra una relevancia social, técnica y científica, y además nos coloca en el contexto correcto”, afirmó Torres Barreto.

Por otro lado, aseguró que los documentos que conforman el plan son herramientas estratégicas que ayudarán a la ciudadanía y agencias tomar decisiones informadas sobre el agua y su entorno. Las áreas de acción son: infraestructura del agua, ecosistemas del Estuario, manejo integrado de residuos y materiales, adaptación del sistema del Estuario y fomentar la cultura de gestión integrada.

Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario.
Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario. (Suministrada)

“La conservación no depende solo de educación ambiental o infraestructura, es un conjunto de acciones que se relacionan entre sí. El plan del Estuario vela por la coordinación entre todas las partes”, explicó la líder ambiental.

El llamado a participar de la elaboración del documento es una de las maneras en las que el Estuario está visibilizando los problemas acuíferos. Torres Barreto compartió la importancia que ella le ve a estos procesos: “Me encantaría que otras regiones en la isla adoptaran un plan de manejo público similar. Con estos documentos, la ciudadanía puede presentarlos a sus funcionarios y exigir soluciones que les ayuden a crear un futuro sustentable”.

A las 2:00 p.m. el mismo martes, el Estuario celebrará una sesión informativa para explicar el plan al público. Además, el Colegio de Ingenieros ofrecerá un crédito y medio de educación continua a ingenieros que participen de la sesión informativa. “Es bueno para ambas partes. Nosotros recibimos retroalimentación y ellos pueden informarse sobre los problemas y soluciones que estamos enfrentando con las aguas grises y verdes”, resaltó Torres Barreto.

Los documentos referentes al plan están disponibles en el portal del Estuario. Las personas interesadas en comentar pueden hacerlo mediante la misma página, por correo electrónico (info@estuario.org) o durante la vista pública.

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Melanie Ortiz Álvarez de la Campa es becaria (“fellow”) de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) en El Nuevo Día y estará destacada, entre junio y agosto de...
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