Misión privada para rescatar un antiguo telescopio de la NASA enfrenta sus propios problemas

Cabo Cañaveral - La nave espacial que se dirige a toda prisa al rescate de un telescopio de la NASA, ya antiguo y a punto de hundirse, se ha topado con un problema propio.

Katalyst Space Technologies informó este martes de que su satélite Link está experimentando problemas con los propulsores y ha entrado en una rotación incontrolada que está interrumpiendo las comunicaciones.

El problema se produjo durante el fin de semana, tres semanas después de que la nave espacial robótica de tres brazos entrara en órbita.

La empresa emergente ha afirmado que está trabajando sin descanso para volver a poner en funcionamiento el Link, con el fin de poder capturar al Swift y elevar el telescopio a una órbita más alta. Sin ayuda, el Swift se estrellará contra la Tierra este otoño. La NASA está pagando $30 millones por la operación de rescate, que se ha organizado en menos de un año.

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Lanzado en 2004, el Swift está descendiendo más rápido de lo previsto debido a la reciente actividad solar. Necesita un impulso lo antes posible para poder seguir explorando el universo en busca de algunas de las explosiones más grandes, como los estallidos de rayos gamma y las estrellas que han explotado. Las observaciones científicas quedan en suspenso hasta entonces.

Ni Katalyst ni la NASA pierden la esperanza. Según la empresa, el resto de los subsistemas principales del Link parecen funcionar correctamente.

“La misión sigue en marcha y seguimos creyendo que, con estos cambios, Link tiene una vía viable para reunirse con Swift”, afirmó Katalyst en un comunicado.

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