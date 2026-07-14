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Astronautas de Estados Unidos y Rusia inician misión de 8 meses en la estación espacial

La nave entró en la órbita designada y estaba previsto su acople en la base tres horas después del lanzamiento

14 de julio de 2026 - 1:26 PM

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El cohete Soyuz se ve colocado en posición en la plataforma de lanzamiento 31 en el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. (NASA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una tripulación de Estados Unidos y Rusia despegó con éxito el martes en una misión hacia la Estación Espacial Internacional.

El astronauta de la NASA Anil Menon y sus compañeros rusos Pyotr Dubrov y Anna Kikina despegaron desde el cosmódromo de Baikonur, arrendado por Rusia, en Kazajistán, a bordo de la nave rusa Soyuz MS-29 para una estancia de ocho meses en la base espacial. Su nave entró en la órbita designada y estaba previsto su acople en la estación tres horas después del lanzamiento.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, estuvo presente el martes en el despegue, una señal de la cooperación en órbita entre Moscú y Washington pese a las tensiones por la acción militar de Rusia en Ucrania.

Antes del lanzamiento, Isaacman se reunió con Dmitry Bakanov, jefe de Roscosmos, la agencia espacial de Rusia. Durante la reunión del lunes con la tripulación, Isaacman agradeció a Roscosmos sus esfuerzos para preparar la misión, y señaló que “el trabajo integrado realizado durante los últimos meses refleja el profesionalismo y la dedicación de todos los involucrados”.

Es el primer vuelo espacial de Menon y el segundo de Dubrov y Kikina.

El trío se unirá a los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams; a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot, y a los cosmonautas de Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev y Andrei Fedyaev.

Rusia y Estados Unidos, antes acérrimos rivales en la carrera espacial durante la Guerra Fría, ahora cooperan en la estación espacial y otros proyectos. Y pese a las tensiones por la guerra de Rusia en Ucrania, Washington y Moscú siguen trabajando juntos, y astronautas de ambos viajan en las naves espaciales de cada país.

Los planes de una cooperación más amplia, incluida una posible participación rusa en el programa Artemis de la NASA para la investigación lunar, se han venido abajo. A medida que Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China para sus exportaciones de energía y para la importación de tecnología clave en medio de las sanciones occidentales, Roscosmos ha iniciado la cooperación con China en su posible misión lunar.

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