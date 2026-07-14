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Una escena poco común: jefe de la NASA visita base espacial rusa

Jared Isaacman pone en primer plano la alianza espacial entre Estados Unidos y Rusia pese al pulso geopolítico

14 de julio de 2026 - 10:06 AM

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El cohete Soyuz es trasladado en tren hasta la plataforma de lanzamiento, en el Sitio 31 del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. (Bill Ingalls)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director de la NASA, Jared Isaacman, asistió el martes al despegue programado de una tripulación estadounidense y rusa con destino a la Estación Espacial Internacional, una muestra de la cooperación continua en órbita entre Moscú y Washington a pesar de las tensiones provocadas por la intervención militar de Rusia en Ucrania.

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El viaje de Isaacman al cosmódromo de Baikonur, arrendado por Rusia, en Kazajistán, fue la primera visita de un responsable de la NASA en ocho años.

Durante la reunión del lunes con la tripulación, Isaacman agradeció a la agencia espacial estatal rusa, Roscosmos, sus esfuerzos por preparar la misión, y señaló que “el trabajo conjunto realizado durante los últimos meses refleja la profesionalidad y la dedicación de todos los implicados”.

Isaacman también se reunió con el director de Roscosmos, Dmitry Bakanov, antes del lanzamiento del astronauta de la NASA Anil Menon y sus compañeros rusos Pyotr Dubrov y Anna Kikina. Tenían previsto despegar a bordo de la Soyuz MS-29 de Roscosmos para pasar ocho meses en la Estación Espacial Internacional.

Esta misión supone el primer vuelo espacial de Menon y el segundo para Dubrov y Kikina.

El trío se unirá a los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams; a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot, y a los cosmonautas de Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev y Andrei Fedyaev.

Rusia y Estados Unidos, que en su día fueron rivales acérrimos en la carrera espacial durante la Guerra Fría, cooperan en la estación espacial y en otros proyectos. Esa relación se vio empañada por las tensiones tras el envío de tropas por parte de Moscú a Ucrania en 2022, pero Washington y Moscú han seguido colaborando, y las tripulaciones estadounidenses y rusas siguen viajando a la estación orbital en las naves espaciales de cada país.

Los planes para una cooperación más amplia, incluida una posible participación rusa en el programa Artemis de la NASA para la investigación lunar, se han venido abajo. A medida que Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China para sus exportaciones de energía y para la importación de tecnología clave en medio de las sanciones occidentales, Roscosmos ha iniciado la cooperación con China en su posible misión lunar.

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