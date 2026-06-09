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Auroras australes vistas desde el espacio: las nuevas fotos de la NASA

Los destellos de luz sobre los polos sur ofrecen un espectáculo único captado por los tripulantes

9 de junio de 2026 - 12:12 PM

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Fotografía publicada en la cuenta oficial en X @Astro_Jessica de la astronauta de la NASA Jessica Meir, que muestra una vista de una aurora austral tomada desde la nave Dragon de SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI). (@Astro_Jessica )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Astronautas de la NASA publicaron imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que fueron visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta.

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“Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar”, escribió la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X.

Meir, integrante de la misión Crew-12 de SpaceX, acompañó la publicación de varias fotografías y un video en el que se observa nítidamente la aurora, que tiñe de verde la atmósfera terrestre y serpentea de forma similar a como hace un río.

Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales.

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La misión de la NASA busca abrir el camino para el regreso prolongado del ser humano.

Aunque no entrañan un serio peligro para la tripulación del laboratorio orbital, sí les expone a una cantidad de radiación mayor a la habitual.

La principal diferencia entre ambos tipos de auroras es la parte del planeta en la que ocurren, pues las australes ocurren en la cara sur, mientras que las boreales son visibles desde las latitudes más septentrionales.

Además, la escasa presencia de núcleos de población en la parte más meridional de la Tierra, principalmente copada por la Antártida y los océanos, hace que sean más difíciles de percibir desde la superficie.

El mejor momento para observar las auroras australes va de marzo a septiembre, coincidiendo con el invierno en el hemisferio sur.

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