En marcha misión de rescate que busca salvar telescopio de la NASA en peligro de caer a la Tierra

Una nave espacial de tres brazos despegó el viernes rumbo a órbita para rescatar un telescopio de la NASA que está en peligro de caer de vuelta a la Tierra.

Northrop Grumman lanzó la nave Link, de Katalyst Space Technologies, desde las Islas Marshall, en el Pacífico. El cohete Pegasus despegó desde la parte inferior de un avión modificado, colocando a Link en trayectoria para alcanzar y capturar el Observatorio Swift de la NASA en aproximadamente un mes.

Lanzado en 2004, Swift está descendiendo más rápido que nunca debido a recientes tormentas solares. La NASA pagará $30 millones a Katalyst para capturar el telescopio y elevar su órbita, de modo que pueda continuar rastreando algunas de las explosiones más grandes del universo, como estallidos de rayos gamma y estrellas en explosión.

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Si todo sale bien, Swift podría volver a escanear el cosmos para septiembre. Actualmente, las observaciones están detenidas para preservar la órbita del telescopio el mayor tiempo posible.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA podría ser candidato para una operación de rescate similar dentro de unos años. También está perdiendo altitud debido al aumento de la resistencia atmosférica causada por las erupciones del sol.

Swift, de 1.6 toneladas —1.4 toneladas métricas—, actualmente orbita a 224 millas —360 kilómetros— sobre la Tierra. Katalyst busca elevar la altitud del telescopio unas 150 millas —240 kilómetros—, hasta devolverlo a la altura donde comenzó. Los propulsores de Link se encenderán para impulsar a Swift lentamente, sin sacudidas fuertes.

Katalyst organizó la misión en apenas nueve meses. La NASA insistió en que se hiciera con urgencia porque el telescopio estará demasiado bajo para recuperarlo en otoño. Sin un impulso, se proyecta que caiga y se destruya en octubre.

El mal tiempo y problemas técnicos provocaron una serie de retrasos de último momento en el lanzamiento.