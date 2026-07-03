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En marcha misión de rescate que busca salvar telescopio de la NASA en peligro de caer a la Tierra

Northrop Grumman lanzó la nave Link, de Katalyst Space Technologies

3 de julio de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fotografía facilitada por la NASA muestra a Kieran Wilson, investigador principal de LINK, y a Hunter Robertson, ingeniero de sistemas espaciales, ambos de Katalyst Space, junto a su nave espacial en el interior del SES (Simulador de Entorno Espacial) del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, en Greenbelt (Maryland). (Sophia Roberts)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una nave espacial de tres brazos despegó el viernes rumbo a órbita para rescatar un telescopio de la NASA que está en peligro de caer de vuelta a la Tierra.

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Northrop Grumman lanzó la nave Link, de Katalyst Space Technologies, desde las Islas Marshall, en el Pacífico. El cohete Pegasus despegó desde la parte inferior de un avión modificado, colocando a Link en trayectoria para alcanzar y capturar el Observatorio Swift de la NASA en aproximadamente un mes.

Lanzado en 2004, Swift está descendiendo más rápido que nunca debido a recientes tormentas solares. La NASA pagará $30 millones a Katalyst para capturar el telescopio y elevar su órbita, de modo que pueda continuar rastreando algunas de las explosiones más grandes del universo, como estallidos de rayos gamma y estrellas en explosión.

Si todo sale bien, Swift podría volver a escanear el cosmos para septiembre. Actualmente, las observaciones están detenidas para preservar la órbita del telescopio el mayor tiempo posible.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA podría ser candidato para una operación de rescate similar dentro de unos años. También está perdiendo altitud debido al aumento de la resistencia atmosférica causada por las erupciones del sol.

Swift, de 1.6 toneladas —1.4 toneladas métricas—, actualmente orbita a 224 millas —360 kilómetros— sobre la Tierra. Katalyst busca elevar la altitud del telescopio unas 150 millas —240 kilómetros—, hasta devolverlo a la altura donde comenzó. Los propulsores de Link se encenderán para impulsar a Swift lentamente, sin sacudidas fuertes.

Katalyst organizó la misión en apenas nueve meses. La NASA insistió en que se hiciera con urgencia porque el telescopio estará demasiado bajo para recuperarlo en otoño. Sin un impulso, se proyecta que caiga y se destruya en octubre.

El mal tiempo y problemas técnicos provocaron una serie de retrasos de último momento en el lanzamiento.

“Esta es una misión de alto riesgo y alta recompensa”, dijo Ghonhee Lee, director ejecutivo de Katalyst Space, antes del despegue. “El mayor peligro siempre fue no lanzar nada y dejar que Swift se quemara en la atmósfera. Así que siempre intentamos evitar ese riesgo, y nuestro equipo lo logró”.

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